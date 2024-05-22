我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

馬州蒙郡公校性別認同政策遭告 最高院不受理

特派員黃惠玲／綜合報導

針對馬里蘭州蒙哥馬利郡公立學校系統(MCPS)一群家長及其律師，對2020-2021學年起草的性別認同政策，主張讓學生可自行改變自己的性別認同與代詞而提出的法律訴訟，美國最高法院裁決不予受理。

蒙郡公校系統旗下共有211所學校，學生人數達16萬544位，該學區也是馬州最大的學區。蒙郡家長對於該政策表示，學校新採用的「性別支持計畫」(gender support plan)草案，侵犯了家長的憲法第14修正案權利。

MCPS的政策草案表明，如果學生決定要改變自己的性別認同，包括更改姓名及代詞，MCPS允許「以學生為中心」的做法，意即不需要取得家長同意就可以進行更動。根據該學區官網上公布的草案，學校系統的政策包括尊重學生隱私的規定，且主張即使家庭並不支持，但學校為學生提供支持非常重要。

對學校這項方案提出質疑的家長，在向最高法院地交的訴狀中，稱這種政策是一種「排除家長的政策」，此舉侵犯了家長「指導照顧及撫養兒女的基本權利。」

對於最高法院一份有關該宗訴訟的裁決聲明，蒙郡教育委員會溝通協調專員史考特(Chirstie Scott)表示，「委員會很高興最高法院駁回了對MCPS性別認同指南的質疑，」她說，此裁決確保學區能夠繼續為學生提供一個安全、溫馨的學習環境，讓所有孩子都能感到被接納。

除了上述有關性別認同的政策引發訴訟外，MCPS涉及另一起有關該學區禁止家長有權拒絕選擇小學語言藝術課程中使用的LGBTQ+故事書的官司，也在上周由聯邦上訴法院裁決家長敗訴。

學區 性別認同 馬州

上一則

芝城華埠高中信息網站撤除 新建計畫停滯

下一則

波城公校招生涉歧視 家長告上最高法院

延伸閱讀

波城菁英公校招生新制涉歧視亞裔 家長告上最高法院

波城菁英公校招生新制涉歧視亞裔 家長告上最高法院
內陸學區提告聖伯納汀諾縣府 反對工業倉庫項目

內陸學區提告聖伯納汀諾縣府 反對工業倉庫項目
拓展學前教育 長島10學區獲州府撥款

拓展學前教育 長島10學區獲州府撥款
最高法院同意 路州今年大選用非裔居多數的選區畫分

最高法院同意 路州今年大選用非裔居多數的選區畫分

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

2024-05-15 10:27
喬治亞州一位媽媽花150帶女兒Londyn去編雷鬼辮，女兒開心上學，沒想到幼兒園老師在未經家長同意下拆掉雷鬼辮，幫女兒編辮子，圖為Londyn編雷鬼辮的髮型。(翻攝WTVM新聞畫面)

花150美元讓女兒編雷鬼辮卻被老師拆了 媽氣炸要學校還錢

2024-05-15 20:00

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲