馬州蒙郡公校性別認同政策遭告 最高院不受理

針對馬里蘭州蒙哥馬利郡公立學校系統(MCPS)一群家長及其律師，對2020-2021學年起草的性別認同 政策，主張讓學生可自行改變自己的性別認同與代詞而提出的法律訴訟，美國最高法院裁決不予受理。

蒙郡公校系統旗下共有211所學校，學生人數達16萬544位，該學區 也是馬州 最大的學區。蒙郡家長對於該政策表示，學校新採用的「性別支持計畫」(gender support plan)草案，侵犯了家長的憲法第14修正案權利。

MCPS的政策草案表明，如果學生決定要改變自己的性別認同，包括更改姓名及代詞，MCPS允許「以學生為中心」的做法，意即不需要取得家長同意就可以進行更動。根據該學區官網上公布的草案，學校系統的政策包括尊重學生隱私的規定，且主張即使家庭並不支持，但學校為學生提供支持非常重要。

對學校這項方案提出質疑的家長，在向最高法院地交的訴狀中，稱這種政策是一種「排除家長的政策」，此舉侵犯了家長「指導照顧及撫養兒女的基本權利。」

對於最高法院一份有關該宗訴訟的裁決聲明，蒙郡教育委員會溝通協調專員史考特(Chirstie Scott)表示，「委員會很高興最高法院駁回了對MCPS性別認同指南的質疑，」她說，此裁決確保學區能夠繼續為學生提供一個安全、溫馨的學習環境，讓所有孩子都能感到被接納。

除了上述有關性別認同的政策引發訴訟外，MCPS涉及另一起有關該學區禁止家長有權拒絕選擇小學語言藝術課程中使用的LGBTQ+故事書的官司，也在上周由聯邦上訴法院裁決家長敗訴。