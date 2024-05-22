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台灣十鼓擊樂團 震撼力十足 華府演出驚艷觀眾

記者王稚融／華府報導
華府僑教中心主任郭大文(後排右三)、華府台灣同鄉會會長李聖琰(後排左一)感謝十鼓擊樂團的精彩演出。(記者王稚融／攝影)
華府僑教中心主任郭大文(後排右三)、華府台灣同鄉會會長李聖琰(後排左一)感謝十鼓擊樂團的精彩演出。(記者王稚融／攝影)

為慶祝美國亞太裔傳統月，中華民國僑務委員會遴派的台南十鼓擊樂團日前到華府演出，儘管場地臨時改至馬州台灣學校的Cabin John Middle School，震撼力十足的鼓樂聲，吸引約四、五百位觀眾到場，與會者更對精彩節目讚不絕口。

成立於2000年春天的「十鼓藝術打擊樂團」，致力將台灣傳統打擊樂器與現代表演藝術元素融為一體，作品曾入圍第52屆葛萊美獎，及在國際打擊樂界贏得無數榮譽與獎項，是台灣藝術文化最重要的代表之一。

十鼓擊樂團演出結束謝幕。(記者王稚融／攝影)
十鼓擊樂團演出結束謝幕。(記者王稚融／攝影)

本次演出以「臺灣印記」為主題，運用多元音樂元素結合十鼓豐富而充滿張力與氣勢的鼓樂節奏，傳遞台灣特有的本土藝術文化。藝術總監謝懷玨帶領表演者們演出「點將令」、「十八羅漢鼓」、「逐鹿躍動映明潭」、「手鼓聯奏拍手歌」、「大開聲」、「天空斬」、「吹牛雞」、「雷霆再現」、「山之喚」、「雷霆交鋒」等十首曲目，展現台灣常住民及原住民的鄉野人文山川特色，獲熱烈掌聲。

華府僑教中心主任郭大文指出，原本十鼓擊樂團應華府亞太嘉年華街頭集市(Fiesta Asia Street Fair)邀請，在賓州大道上露天表演。但天公不作美下了一整天雨，主辦單位臨時取消表演，並希望將樂團演出改到6月1日登場。

但樂團此次訪問美加巡演行程滿檔，無法在華府待到6月，最終由主辦的華府台灣同鄉會與僑教中心合作，臨時將演出改在隔天下午的台灣學校舉行，雖然場地變更，但仍有數百觀眾趕到演出地點，大家都對台灣文化的獨具特色驚艷不已。

華府 中華民國 原住民

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