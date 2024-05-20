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Max Long專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。
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每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。

Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、商業屋頂換新及維修的公司，已有三十三年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，蠃得顧客一致讚賞。

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