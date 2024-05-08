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黑熊出沒季節到 馬州蒙郡籲居民提高警覺

特派員黃惠玲／綜合報導
黑熊出沒季節來臨，馬州蒙郡住戶監視攝影機，在後院拍到熊在翻找垃圾桶。(蒙郡公園局)
黑熊出沒季節來臨，馬州蒙郡住戶監視攝影機，在後院拍到熊在翻找垃圾桶。(蒙郡公園局)

馬里蘭州蒙哥馬利公園(Montgomery Parks)上周發布了一張近日出現的黑熊照片，這張照片是從喬治城一家住戶後院安裝的門鈴監視攝影機Ring所拍下的，這也等於警告居民：熊出沒的季節到來了。

在過去一周，蒙哥馬利郡至少有三起目擊到熊出現的事件，地點分別在銀泉(Silver Spring)的斯利哥溪(Sligo Creek)地區、拉西爾路(Layhill Rd.)西北高爾夫球場(Northwest Golf course)附近，以及伯伊茲(Boyds)一帶。

這種黑熊出沒事件越來越頻繁，馬里蘭州的一些野生動物專家預測，蒙郡將成為下一個黑熊永久繁殖的地點。

一般5月到7月間，獨居的黑熊(通常是年輕的雄性黑熊)開始獨自出動，長途跋涉尋找合適的家園。這些年輕的熊絕大多數都是流動的族群，它們從馬州西部、賓州以及西維吉尼亞州，還有維吉尼亞州的農村地區，找到更理想的黑熊棲息地。

蒙郡公園自然資源專家施密特(Noelia Schmidt)說，「我們看到越來越多的熊，從馬州西部來到這，這些大約都是18個月大的黑熊，這時期屬於熊的青少年階段，它們大都是被媽媽趕了出來，去尋找新的棲息地安身立命。」

看到雄對一些人來說是令人興奮的經驗，但對一部份人來說卻會因此感到擔憂，事實上，這些動物很少會跟人類發生衝突，但施密特建議，任何人都不應該冒險。

隨著更多年輕、孤獨的熊來到蒙郡尋找合適的棲息地，一些黑熊很可能會開始發現某些有利居住的區域，從而導致這些動物無限期的留在蒙哥馬利郡。

美洲黑熊(Ursus americanus)是馬州原生的最大陸地哺乳動物，由於森林棲息地退化及濫捕濫殺，黑熊曾一度幾乎在馬州絕跡，後來由於保護工作加上棲息地的改善，黑熊又回到馬州。成年熊的體重通常在125到400磅，站立時肩高約3呎，黑熊嗅覺靈敏但視力一般。

施密特說，這些熊到蒙郡只是在找地方，很快就會離開，因此要盡量減少衝突、減少負面互動。由於黑熊喜歡吃垃圾、腐肉、鳥食等，因此它們可能會去翻找垃圾桶，打翻餵鳥器。一旦黑熊在人類周圍變得自在，且習慣了食物容易獲得的環境，那麼它們就會對公共安全構成威脅。

他因此建議，千萬不要餵食黑熊，不要將裝有寵物食品或水的碗放室外，將垃圾放在堅固且有蓋子的容器並定期清理，將含有食物的堆肥放在封閉垃圾桶，將餵鳥器放在不容易拿到的地方，保持燒烤架清潔，遛狗時一定要繫好狗繩。此外，記住不要讓黑熊在你的後院安家落戶，透過大聲噪音可以驅離它們。

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