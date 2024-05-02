全美快樂城 維州阿靈頓奪冠 北卡洛麗第7

維州阿靈頓的居民預期壽命達85.3歲。(維州阿靈頓政府臉書)

知名理財網站SmartAsset日前針對全國90個最大城市的居民收入、預期壽命、結婚率、交通量等11個指標，評選出全美最快樂城市，維吉尼亞州的阿靈頓(Arlington)奪下該榜單冠軍。

阿靈頓62.8%的家庭，年收在10萬及以上，每30天中感到心理不健康的只有3.8天，當地人預期壽命為85.3歲，結婚率41.4%。

北卡洛麗(Raleigh)位居第七，也是美東南區唯一上榜前15名的城市。

北卡洛麗(Raleigh)位居全美最幸福城市第七名，是美東南區唯一上榜前15名的城市。(記者王明心╱攝影)

該份調查指出，洛麗收入10萬及以上的家庭比率38.4%，住房成本負擔為收入的11.2%，預期壽命81.6歲，結婚率41.1%。

加州的弗里蒙特(Fremont)、聖荷西(San Jose)和舊金山均躋身前十名，超過 60% 的居民收入達到或超過10萬元，健康保險覆蓋率和居民進行體能活動的比率也特別高。

住房成本負擔最少的城市分別是印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)、德州 奧斯汀、愛達荷州博伊西 (Boise)、奧克拉荷馬州 的奧克拉荷馬城。

該排行榜墊底的十個城市，分別為密西根州底特律、德州Laredo、路易斯安那州紐奧爾良、新澤西州 紐瓦克、田州曼菲斯、賓州費城、佛州邁阿密、德州El Paso、俄州克利夫蘭、德州休士頓。