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世界地球日 華府Moveius芭蕾舞團「冰川」震撼人心

記者王稚融／華府即時報導
男舞者代表北極熊，女舞者代表破裂的冰川。(記者王稚融／攝影)
男舞者代表北極熊，女舞者代表破裂的冰川。(記者王稚融／攝影)

為響應世界地球日(Earth Day)，華府Moveius 現代芭蕾舞團日前結合國家肖像畫廊「自然的力量：塑造環保主義的聲音」特展，在國家肖像畫廊科戈德中庭演出「冰川」現代芭蕾舞劇，以表達對氣候變遷的關心，這場免費演出，吸引爆滿的觀眾。

每年的4月22日地球日(Earth Day)是一項世界性的環境保護活動，最早的地球日活動是1970年代於美國校園興起的環保運動，1990年代這項活動從美國走向世界，成為全世

界環保主義者的節日和環境保護宣傳日，在這天不同國籍的人們以不同的方式宣傳和實踐環境保護的觀念。

Moveius現代芭蕾舞團長期推動融合當代問題和故事的藝文表演，為芭蕾舞開闢了一條新的道路。當天演出作品是藝術總監Diana Movius於2018年的創作，她將舞者想像成正

在融化的極地冰川。舞者以舞蹈動作演出冰川蕩漾、破裂、消融、以及找不到冰川而筋疲力竭的北極熊，將觀眾與日漸惡化的北極聯繫起來。

Moveius現代芭蕾舞團在5月10及12日，將在14號舞蹈閣樓演出「願景」，有興趣者可查詢：www.danceloft14.org/moveius。

華盛頓國家肖像館於1965年後進駐前專利局大樓，1968年對外開放，是美國唯一以肖像為主題的美術館，藏品數量超過2萬件。

今天的肖像館常設展分為六個部分：「美國起源：1600-1900」回顧獨立戰爭到鍍金時代的美國人群像；「為正義奮鬥」介紹19世紀以來對美國公民權做出重要貢獻的人物畫像、照片、海報與雕塑等；「20世紀的美國人」展示20世紀在文化、科學與政治領域產生重大影響的美國人；「冠軍」向美國重要的運動明星致敬；「Jo Davidson：以銅作傳」展示美國雕塑家Jo Davidson 的名人雕塑；「喝采！」介紹20世紀美國的作曲家與表演藝術家。

國家肖像畫廊信息，可查：https://npg.si.edu/。

Moveius現代芭蕾舞創辦人兼藝術總監Diana Movius。(記者王稚融／...
Moveius現代芭蕾舞創辦人兼藝術總監Diana Movius。(記者王稚融／攝影)
舞者是正在融化的極地冰川。(記者王稚融／攝影)
舞者是正在融化的極地冰川。(記者王稚融／攝影)
舞者跳出「筋疲力竭的北極熊」。(記者王稚融／攝影)
舞者跳出「筋疲力竭的北極熊」。(記者王稚融／攝影)

冰川 氣候變遷 美國公民

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