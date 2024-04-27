美京止血急救課 加強應對意外傷害

美國軍醫大學學生(中)指導參與學員使用止血帶及紗布。(主辦方提供)

美京醫療中心安排的止血急救課程 (STOP the Bleed)，日前在美京華人 活動中心成功舉辦。該課程由美國軍醫大學(Uniformed Services University, USU) 的學生擔任講師，旨在提高大眾對止血技能的認識，以應對突發的意外傷害或自然災難。

在1小時的課程中，參與者們首先了解到止血急救三大步驟，即預警(Alert)、出血控制(Bleeding)、壓迫(Compress)，以應對在發生嚴重出血情況時如何快速、有效提供急救。

如果面對嚴重出血，首要任務是立即撥打緊急電話911，確保專業的急救人員在最短的時間內抵達現場，提供必要的醫療救助。

一旦通報後，接下來的重點是評估受傷者的出血情況，並採取措施來停止出血。確定出血點後，在急救人員抵達之前，應盡可能採取適當的步驟來止血。這些措施包括在出血傷口直接施壓、使用止血帶或手術繃帶，尋找其他可以幫助止血的方法，藉此有效減少或完全阻止血液流出，直到專業的急救人員到達並提供進一步的救助。

通過預警、出血控制和壓迫這三個步驟，人們可以最大限度地提供急救，並將受傷者的風險降到最低。

課程中，講師還為參與者們示範如何對傷口使用止血帶及紗布針以有效止血。之後，參與者們分成六人一組，依次按照步驟嘗試使用止血帶以及紗布。

通過本次止血急救課程，參與者們不僅學習了如何在突發情況下有效應對嚴重出血，更增強了他們的急救技能和自我保護意識。美京醫療中心表示，未來將繼續舉辦類似的培訓活動，以幫助社區居民提高應對緊急情況的能力，保障大眾的安全和健康。