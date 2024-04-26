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北卡美中經濟文化協會 州長官邸辦年會

記者王明心／北卡報導
會後，劉子謙為賓客彈奏鋼琴、賈子晗(Enya Jia)演唱意大利歌劇，賓客婆娑起舞。(記者王明心/攝影)
會後，劉子謙為賓客彈奏鋼琴、賈子晗(Enya Jia)演唱意大利歌劇，賓客婆娑起舞。(記者王明心/攝影)

北卡美中經濟文化協會(CAECA)日前在州長官邸舉行年會及春宴活動，包括州長夫婦的代表、州務卿、國會議員、市長及市議員、郡代表、中國駐美使館官員、美國大學校長等100多人出席。

當天的主持人創會董事長衛高榮表示，很高興當天盛會讓美國政壇和華人社區能更密切的接觸，並共同在有「全美最美州長官邸」美譽的地點享受美好春日。

年會由王卓曼傳道禱告及鋼琴家柯秀亭演奏中美國歌揭開序幕。州長幕僚長Kristin Jones代表州長表示，官邸是屬於人民全體，感謝大家對北卡的貢獻。州長夫人幕僚長Greg Moore代州長夫人致歉無法出席，預祝年會成功。

中國駐美國大使館公使銜參贊彭斗意向該會致賀，指中國是北卡第三大出口市場和第一大進口來源地，北卡僑民在推動美國經濟社會發展上有卓越貢獻。今年是中美建交45週年，期待北卡僑胞繼續發展中美關係，促進中美交流合作。

該會董事長牛志文說，該會在北卡傾力為美中政治、經濟、教育、文化牽線搭橋，今後將繼續努力服務社區，做好橋樑工作。

國會議員Valerie Foushee感謝受邀，盛讚該會在美中經濟文化交流上的付出，稱北卡尊重所有文化和傳統，珍視多元化，期待和大家一起努力。州務卿Elaine Marshall說北卡氣候溫和，充滿商機，是全美商業發展第一名，她也提到，政黨會輪替，但民間友誼長存。

國會議員Wiley Nickel辦公室的區域主任Alicia Speedy代為Nickel表達對華人社區關係的重視。Morrisville市長TJ Cawley期盼將來北卡有中美直航的班機，也向台灣震災表示關切。他說，該鎮有47%居民是亞裔，是該地的中流砥柱。

印裔市議員Steve Rao稱移民帶來多元化，不是分化，實際推動社會發展。其他包括Campbell大學副校長John Robinson、St. Augustine's大學校長Marcus Burgess和教務長Jennings-Alexander均到場支持參與。

此外，代表凱瑞市議員Carissa Johnson的北卡州大講師Donavan Favre、北卡室內交響樂團指揮Nicole Muti、企業家陸平(Rose Lu)也上台致辭。會後，現年8歲從大家共襄盛舉的熱誠，足見華人對此活動的重視。

致詞嘉賓包括州長代表Kristin Jones(左上起順時針)、州長夫人代表Gr...
致詞嘉賓包括州長代表Kristin Jones(左上起順時針)、州長夫人代表Greg Moore、國會議員Valerie Foushee、州務卿Elaine Marshall。(記者王明心／攝影)
美中經濟文化協會(CAECA)在北卡州長官邸舉行年會及春宴活動。(記者王明心／攝...
美中經濟文化協會(CAECA)在北卡州長官邸舉行年會及春宴活動。(記者王明心／攝影)
致詞嘉賓中國大使館參贊彭斗意(左上起順時針)、協會董事長牛志文、國會議員Wile...
致詞嘉賓中國大使館參贊彭斗意(左上起順時針)、協會董事長牛志文、國會議員Wiley Nickel代表Alicia Speedy、Morrisville市長TJ Cawley、市議員Steve Rao。(記者王明心／攝影)
年會由創會董事長衛高榮(左)主持，王卓曼傳道禱告及柯秀亭演奏中美國歌揭開序幕。(...
年會由創會董事長衛高榮(左)主持，王卓曼傳道禱告及柯秀亭演奏中美國歌揭開序幕。(記者王明心／攝影)
致詞嘉賓Campbell大學副校長John (左上起順時針)、 Augustin...
致詞嘉賓Campbell大學副校長John (左上起順時針)、 Augustine's大學校長Marcus Burgess、凱瑞市議員Carissa Johnson代表Donavan Favre、北卡室內交響樂團指揮Nicole Muti、企業家陸平(Rose Lu)。(記者王明心／攝影)

北卡 華人 亞裔

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