北卡美中經濟文化協會 州長官邸辦年會

會後，劉子謙為賓客彈奏鋼琴、賈子晗(Enya Jia)演唱意大利歌劇，賓客婆娑起舞。(記者王明心/攝影)

北卡 美中經濟文化協會(CAECA)日前在州長官邸舉行年會及春宴活動，包括州長夫婦的代表、州務卿、國會議員、市長及市議員、郡代表、中國駐美使館官員、美國大學校長等100多人出席。

當天的主持人創會董事長衛高榮表示，很高興當天盛會讓美國政壇和華人 社區能更密切的接觸，並共同在有「全美最美州長官邸」美譽的地點享受美好春日。

年會由王卓曼傳道禱告及鋼琴家柯秀亭演奏中美國歌揭開序幕。州長幕僚長Kristin Jones代表州長表示，官邸是屬於人民全體，感謝大家對北卡的貢獻。州長夫人幕僚長Greg Moore代州長夫人致歉無法出席，預祝年會成功。

中國駐美國大使館公使銜參贊彭斗意向該會致賀，指中國是北卡第三大出口市場和第一大進口來源地，北卡僑民在推動美國經濟社會發展上有卓越貢獻。今年是中美建交45週年，期待北卡僑胞繼續發展中美關係，促進中美交流合作。

該會董事長牛志文說，該會在北卡傾力為美中政治、經濟、教育、文化牽線搭橋，今後將繼續努力服務社區，做好橋樑工作。

國會議員Valerie Foushee感謝受邀，盛讚該會在美中經濟文化交流上的付出，稱北卡尊重所有文化和傳統，珍視多元化，期待和大家一起努力。州務卿Elaine Marshall說北卡氣候溫和，充滿商機，是全美商業發展第一名，她也提到，政黨會輪替，但民間友誼長存。

國會議員Wiley Nickel辦公室的區域主任Alicia Speedy代為Nickel表達對華人社區關係的重視。Morrisville市長TJ Cawley期盼將來北卡有中美直航的班機，也向台灣震災表示關切。他說，該鎮有47%居民是亞裔 ，是該地的中流砥柱。

印裔市議員Steve Rao稱移民帶來多元化，不是分化，實際推動社會發展。其他包括Campbell大學副校長John Robinson、St. Augustine's大學校長Marcus Burgess和教務長Jennings-Alexander均到場支持參與。