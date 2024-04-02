高速公路飆到120哩 中國留學生遭警追捕

中國駐美使館提醒留學生注意當地法規，樹立安全風險意識，包括留意車速限制(示意圖)。(pexesl)

中國駐美國使館官網發布一項「提醒在美中國留學生 注意安全」公告，內容提及近日多起留學生相關案例，其中一宗案件為一名留學生與友人自駕 出遊，在速限75哩的高速公路，車速飆到約120哩，警車在後鳴笛追逐一段時間才將該車攔停，違規學生隨即遭警方以超速、危險駕駛、逃避逮捕等罪名逮捕。

中國駐美使館呼籲，留學生自駕出行務必高度重視交通安全、遵守交通規則、繫好好安全帶、不超速行駛。如遇警車亮燈鳴笛、示意停車，應立即減速靠邊停車，並搖下車窗、雙手放在方向盤上等待警察上前詢問，遵照警察指令，出示證件等配合調查。

另一宗案例為一名留學生B與室友關係不睦，因日常瑣事發生口角並產生衝突，室友報警。B因英語口語較差，未能與警方有效溝通，後被逮捕接受進一步調查。

中國駐美使館呼籲，學生應該正確處理與同學、室友等周圍人員關係，一旦產生矛盾、分歧，要理性溝通，或向學校相關部門反映尋求協助。

此外，留學生C因手機損壞，多日與家人失去聯繫，家人因此十分擔心而向使館尋求協助，使館提醒學生應與家人保持規律聯繫，如有特殊情況應告知家人，或通過朋友等其他渠道與家人聯繫，以便家人及時了解動向，避免引起家人不必要恐慌。

案例四為一名留學生D在小紅書聯繫網友私下進行換匯，後發現對方開具的支票 無法成功兌付，而對方已失聯。使館提醒，換匯應通過銀行等正規合法渠道，不要貪圖便宜，輕信社交平台上各種所謂優惠信息，避免上當受騙。

中國駐美國使館表示，如遇緊急情況，請撥打美國報警電話911(可選擇中文服務)，並聯繫中國駐美國使領館尋求協助。

中國駐美國使領館領事保護與協助電話：駐美國使館(202)495-2216、駐紐約總領館(212)695-3125、駐舊金山總領館(415)929-6998；駐洛杉磯總領館(213)807-8052、駐芝加哥總領館(312)780-0170。