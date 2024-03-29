「美麗心世界」講座 雲中君華府解析蕭邦、拿破崙

雲中君演講情形。(記者王稚融／攝影)

「美麗心世界」系列講座日前在馬州 雙溪社區圖書館(Twinbrook Community Library)舉辦雲中君主講「蕭邦的巴黎與拿破崙的華沙—纏綿悱惻的異國情結」，透過蕭邦與拿破崙的愛情故事，引領聽眾穿梭於音樂與歷史，展示法國歷史與文化的底蘊魅力，並體會藝術家靈魂的力量。

該活動由華府 書友會、聖地牙哥 作家協會和北卡書友會共同主辦，華府作家協會與華府詩友社協辦。這也是自2020年2月以來推出的第一場實體演講。

雲中君從蕭邦在華沙情竇初開的時刻開始，分析這位浪漫抒情、憂鬱脆弱卻又複雜多情的鋼琴詩人，並透過解讀蕭邦的情書和音樂，結合歷史文獻，向聽眾展示蕭邦與喬治桑九年的愛情細節。

拿破崙生平曾與50多位異性來往，雲中君談到拿破崙中年達到權勢頂峰時，在征服歐洲途中愛上了蕭邦父親的學生瓦萊夫斯卡(Marie Walewska)的愛情故事，展示了拿破崙對她的深情，以及她對拿破崙政治和情感生活的影響。瓦萊夫斯卡也是唯一在拿破崙首次被流放到厄爾巴島時，前往探望他的情婦。

華府書友會前會長張純瑛表示，雲中君博士是她台大外文系的同班同學，70年代到法國深造，獲法國社會科學高等研究院博士，還在歐洲職場中擔當多項重要職務。其也曾派駐紐約，擔任紐約華僑文教服務中心主任，致力於推廣中文教育。

雲中君其經歷的豐富知識和對文化的深厚愛好，融匯成精彩的法國文化講座。他從今年2月中起，巡迴北美八個城市演講，華府演講是此次北美之行的最後一站。