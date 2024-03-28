大華府社區健康服務中心 4月推出失智系列講座。(主辦方提供)

有鑑於阿茲海默症 影響日益擴大，大華府 社區健康服務中心(Chinese American Community Health Services)的醫學專業義工，根據美國國立衛生研究院(NIH)、聯邦疾病防治中心 (CDC)及Mayo Clinic的信息，撰寫系列有關阿茲海默症的系列介紹文章發布於中心官網：www.cachs.org，同時在4月份將舉行四場相關線上講座，歡迎大家踴躍參加。

四場講座將由臨床神經心理學專科醫生韓思思(Cecilia Han)，以中文主講系列線上講座，主題為「失智症及保護腦健康」，韓思思在PaloAlto VA Health Care System以及NYU Rusk Rehabilitation 完成了博士前實習，並在華盛頓特區 MedStar National Rehabilitation Hospital完成博士後研究，目前在住院和門診部為腦損或失智症患者提供臨床服務。服務內容包括認知能力評估、失智症鑒別診斷、行為管理、以及制定治療計劃和重返學校/工作/駕駛等綜合能力評估。

以下為四場講座主題，時間均為晚上8時：

第一場4月4日「失智症簡介」：概括介紹腦部健康和失智症領域的基本知識，了解失智症的風險因素和常見治療方案。

第二場4月11日「失智症的警告信號」：了解失智症和正常老齡化的區別，認識失智症的警告信號，以便及時就醫。

第三場4月18日「失智症的有效溝通和應對」：面對失智症患者時的有效溝通策略。了解如何應對失智症相關的行為問題。

第四場4月25日「保護大腦健康，預防失智症」： 探討如何從生活中建立良好習慣，保護大腦健康，減少失智症風險。

首場講座的在線Zoom Meeting ID: 892 8204 4725，Passcode: 123456，或直接點擊加入：https://reurl.cc/lgqokv。

大華府社區健康服務中心（Chinese American Community Health Services）是主要由

義工運作的非營利社區組織（501c3 機構），以致力慈善及公益性社區健康服務為宗旨

。有關我們服務的更多信息，請登錄瀏覽我們的網站：www.cachs.org