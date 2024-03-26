我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

魏德聖到華府 BIG感動近300鄉親

記者王稚融／華府報導
與魏德聖(前立者右)分享創作與拍攝心得。(記者王稚融／攝影)
與魏德聖(前立者右)分享創作與拍攝心得。(記者王稚融／攝影)

台灣知名導演魏德聖日前帶著他的新作BIG到華府播映，數百位與會者隨著影片歡笑、落淚，映後他舉辦兩場座談與分享會，和大家分享其創作理念與幕後花絮。

這場「北美台灣電影巡迴影展」在華府僑教中心舉辦，主辦的洛城姐妹市公司(RockvilleSister Cities Corp., )總裁席爾(David Hill)也到場觀片，其他嘉賓包括駐美代表處鄭榮俊公使、台灣姐妹市協會長丁弘彬、僑教中心郭大文主任等。

魏德聖說，幾年前籌備開拍台灣三部曲時，遇到新冠疫情，百業停工且外籍團隊跟資金都無法到位，他被迫暫時放棄，改而製作動畫影片。他坦言，當時十分低潮，為了轉換心情，開始寫BIG的劇本以轉移注意力，沒想到在創作劇本的過程中，自己跟著劇中角色邊寫邊笑邊哭，也同時釋放負能量。

魏德聖說，他希望藉此故事將正面能量帶給觀眾，讓更多人知道兒童癌症病房的孩子，生命力最堅強。

他提到，BIG源起於20幾年前一個電視訪談，一位因骨癌而截肢的女大學生，始終滿臉笑容地受訪，而對於當年兒童癌症病房的記憶是「病童每天就是玩，打撲克牌、和隔壁小朋友玩、或和護理師玩，甚至還有純純的戀愛等，」女大生說，只要身體狀況還好，其實整個治療過程就像在學校一樣。這段訪談後來成了BIG的電影情節。

女大生說，雖然治療過程會痛會哭，但是小孩在接受治療時大多不會哭鬧，小孩子比想像中更懂事，不願讓爸媽難過而忍痛表現堅強。

「會不會有孩子會因治療時間太久，因而放棄去當天使？」女大生答「在癌症病房約一年的時間中，沒有見過一個不想活下去的孩子。」

BIG的故事環繞在癌症病房內的六位兒童及他們的家庭，在面對病痛時，從彼此衝突到最後相互支持，其中共享歡笑及淚水的過程。

台灣同鄉會會長李聖琰觀後眼眶泛淚，讚賞魏導說故事的功力，他也感謝鄉親出席力挺。

魏德聖在華府行中也宣布，該部影片去年已經下檔，而由於這次的北美巡迴展大受歡迎，BIG意外受邀回歸台灣電影院重新在4月份上映。

丁弘彬(前左一)、鄭榮俊(前左二)、David Hill(前左三)與魏德聖(前左...
丁弘彬(前左一)、鄭榮俊(前左二)、David Hill(前左三)與魏德聖(前左四)。(記者王稚融／攝影)

癌症 華府 電影院

上一則

2024芝加哥圍棋公開賽 5月25、26日舉行

下一則

記取新冠教訓 墨菲承諾卸任前改善公衛

延伸閱讀

普亭認了伊斯蘭極端分子犯下恐攻 但仍堅稱烏克蘭涉案

普亭認了伊斯蘭極端分子犯下恐攻 但仍堅稱烏克蘭涉案
魏德聖攜「BIG」訪紐約 逾200人捧場

魏德聖攜「BIG」訪紐約 逾200人捧場
台導演魏德聖新作BIG 4/14灣區放映

台導演魏德聖新作BIG 4/14灣區放映
僑教中心志工培訓 凝聚僑務服務力量

僑教中心志工培訓 凝聚僑務服務力量

熱門新聞

11歲芝加哥男童傑登·帕金斯(Jayden Perkins)為了保護懷孕母親免受前男友攻擊而遭刺死。(截取自ABC 7 YouTube)

為保護懷孕母免受襲擊 11歲男童遭母前男友刺死

2024-03-21 16:34
馬里蘭大學兄弟會、姊妹會遭投訴霸凌新成員。(馬大官方臉書截圖)

吞活魚 喝尿液 躺釘子 馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

2024-03-18 11:10
為幼稚園到高中生提供免費早、午餐，名列伊州選民最支持的經費撥款計畫。(pexels)

向無證耆老發醫療白卡 伊州選民強烈反對

2024-03-25 11:22
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

2024-03-20 22:03
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

附加費巧立名目 FTC新規擬禁收

2024-03-23 02:14
林登市長德里克（右五）、勞倫斯市長派特裡夏（右六）、東南網美國站站長王豔玲（右三）等華洋嘉賓到訪UMI

想吃到美國最好的海鮮自助餐， 請到UMI來！East Brunswick UMI海鮮自助餐試開業

2024-03-21 01:59

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍