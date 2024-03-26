魏德聖到華府 BIG感動近300鄉親

與魏德聖(前立者右)分享創作與拍攝心得。(記者王稚融／攝影)

台灣知名導演魏德聖日前帶著他的新作BIG到華府 播映，數百位與會者隨著影片歡笑、落淚，映後他舉辦兩場座談與分享會，和大家分享其創作理念與幕後花絮。

這場「北美台灣電影巡迴影展」在華府僑教中心舉辦，主辦的洛城姐妹市公司(RockvilleSister Cities Corp., )總裁席爾(David Hill)也到場觀片，其他嘉賓包括駐美代表處鄭榮俊公使、台灣姐妹市協會長丁弘彬、僑教中心郭大文主任等。

魏德聖說，幾年前籌備開拍台灣三部曲時，遇到新冠疫情，百業停工且外籍團隊跟資金都無法到位，他被迫暫時放棄，改而製作動畫影片。他坦言，當時十分低潮，為了轉換心情，開始寫BIG的劇本以轉移注意力，沒想到在創作劇本的過程中，自己跟著劇中角色邊寫邊笑邊哭，也同時釋放負能量。

魏德聖說，他希望藉此故事將正面能量帶給觀眾，讓更多人知道兒童癌症 病房的孩子，生命力最堅強。

他提到，BIG源起於20幾年前一個電視訪談，一位因骨癌而截肢的女大學生，始終滿臉笑容地受訪，而對於當年兒童癌症病房的記憶是「病童每天就是玩，打撲克牌、和隔壁小朋友玩、或和護理師玩，甚至還有純純的戀愛等，」女大生說，只要身體狀況還好，其實整個治療過程就像在學校一樣。這段訪談後來成了BIG的電影情節。

女大生說，雖然治療過程會痛會哭，但是小孩在接受治療時大多不會哭鬧，小孩子比想像中更懂事，不願讓爸媽難過而忍痛表現堅強。

「會不會有孩子會因治療時間太久，因而放棄去當天使？」女大生答「在癌症病房約一年的時間中，沒有見過一個不想活下去的孩子。」

BIG的故事環繞在癌症病房內的六位兒童及他們的家庭，在面對病痛時，從彼此衝突到最後相互支持，其中共享歡笑及淚水的過程。

台灣同鄉會會長李聖琰觀後眼眶泛淚，讚賞魏導說故事的功力，他也感謝鄉親出席力挺。