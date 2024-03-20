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比過去早1周 華府櫻花提前盛開 別錯過賞花

特派員黃惠玲／綜合報導
華府潮汐湖畔的櫻花已經盛開。(國家公園管理局)
華府潮汐湖畔的櫻花已經盛開。(國家公園管理局)

國家公園管理局(NPS)表示，華府潮汐湖畔(Tidal Basin)的周圍的吉野櫻花，已經達到盛開高峰，幾乎打破了歷史上最早櫻花盛開的紀錄。

華府在經歷了一段反常的溫暖天氣後，國家公園管理局17日宣布櫻花達到盛開期，之前該公園管理局原本預計今年花開高峰期在3月23日至26日，但最近的天氣趨勢使盛開期提前出現。

根據過去10年、20年的趨勢，今年櫻花盛開的時間比過去提前了大約一周，而氣候變遷應該是主要因素。

華盛頓郵報撰寫氣象相關報導的自由作家安布羅斯(Kevin Ambrose)說，從潮汐湖畔最具代表性的樹木之一Stumpy，可以看到氣候變遷對櫻花最明顯的影響。他表示，如果追蹤這種潮汐湖畔的受損櫻桃樹Stumpy，會發現水位在過去10、20年間上升了約一呎。

尤其大多數漲潮時，包括南岸樹樁在內的樹木都會沉入水下，安布羅斯說，此現象肯定與氣候變遷和海平面有關。

就在國家公園管理局宣布櫻花盛開日期前幾天，公園管理局才公開了一項為期三年的海堤修復項目，該計畫將包括移除140棵櫻花樹。

公園管理局表示，有鑑於海堤的結構不夠健全，威脅著遊客的安全和環境，包括潮汐河畔周圍的櫻桃樹。這項耗資1.13億元的海堤修復項目，將有助於解決潮汐湖畔周圍潮汐上漲的水平面上升，以及排水不良問題。該計畫迫使公園管理局不得不砍倒十幾棵或更多樹。

此外，從3月20日至4月14日間，華府將推出首都櫻花季文化節(National Cherry Blossom Festival)，詳請可查詢官網：nationalcherryblossomfestival.org

氣候變遷 華府 華盛頓郵報

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