維州阿郡「搶房」有錢未必買得到

在阿靈頓郡即使有經濟能力，恐怕也很難成功買房。(阿靈頓郡經濟發展網站截圖)

維吉尼亞州 阿靈頓郡(Arlington County)是全美國競爭最激烈的住房市場之一，也是全國最昂貴的房市之一。即使是預算寬裕的購房者，要在阿靈頓買房也並非易事。

阿靈頓郡待售房屋數量，在今年1月份僅相當於0.74個月的供應量，此數據名列全國最緊張的市場之一。維州 北部房地產經紀人協會主席麥克勞克林(Ryan McLaughlin)說，所謂「月供應量」，是指當前待售房屋庫存以目前銷售速度售出所需月數，而0.74個月的月供應量，也意味著維州北部的住房庫存非常少。

根據數據，阿靈頓郡1月份的活躍房源只有200套，其中市場對獨棟住宅的需求量最大，1月份市場上的獨棟屋僅有80套。

阿靈頓郡包括獨棟住宅、連棟屋以及公寓等所有房屋類型，都很搶手，每平方呎的平均售價為450元到550元間，去年該郡售出的房屋，平均上市時間不到兩周就成交。地產經紀人協會表示，現在如在阿靈頓郡賣房的話，收到多個出價十分常見。

阿郡在今年1月份僅成交了123套住房，不過比起去年增長了17％。阿靈頓郡幾乎全郡的房產競爭都很激烈，但其中部分地區又更加競爭。包括克拉倫登(Clarendon)、維吉尼亞廣場(Virginia Square)、韋斯特沃夫(Westover)、奧羅拉山丘(Aurora Hills)、水晶城(Chrystal City)等地區，競爭程度都很高。

地產業者分析，上述地區有不少不錯的餐館、步行分數高，還有搶手的學校，此外，羅斯林(Rosslyn)、巴爾斯頓(Ballston)的房產市場也出現巨大復甦。

克拉倫登區是阿靈頓郡1月份成交中位價格最高的社區，當地每平方呎售價609元，比排名第二的奧羅拉山丘、水晶城的每平方呎價格高出將近100元。

除了庫存緊張外，阿靈頓的房價 高居華府冠軍，1月份的房價中值(median price)為64.5萬元，比去年同期高出1.3%。去年12月該郡中位房價更高達76萬元。從平均銷售價格(sales averaged)來看，1月份該郡的平均售價接近80.3萬元。

在北阿靈頓、南阿靈頓的居民或許會注意到，有許多小戶型的老舊房子，紛紛裝修擴大住房面積，這些業主藉著增建房屋代替重新購買新房。麥克勞克林說，此舉也是造成阿靈頓郡房屋供應壓力的來源之一，「因為屋主改建了房屋，不再出售，使得進入房市的待售屋就少了一套。」

阿靈頓郡的面積僅26平方哩，人口約23.3萬，是通勤喜愛居住的地區，儘管該郡面積不大，但確有11個地鐵站，包括橙線、銀線、藍線、黃線，而對於開車的人來說，只要經過幾個紅綠燈就能到達特區中心。