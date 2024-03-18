我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

維州阿郡「搶房」有錢未必買得到

特派員黃惠玲／綜合報導
在阿靈頓郡即使有經濟能力，恐怕也很難成功買房。(阿靈頓郡經濟發展網站截圖)
在阿靈頓郡即使有經濟能力，恐怕也很難成功買房。(阿靈頓郡經濟發展網站截圖)

維吉尼亞州阿靈頓郡(Arlington County)是全美國競爭最激烈的住房市場之一，也是全國最昂貴的房市之一。即使是預算寬裕的購房者，要在阿靈頓買房也並非易事。

阿靈頓郡待售房屋數量，在今年1月份僅相當於0.74個月的供應量，此數據名列全國最緊張的市場之一。維州北部房地產經紀人協會主席麥克勞克林(Ryan McLaughlin)說，所謂「月供應量」，是指當前待售房屋庫存以目前銷售速度售出所需月數，而0.74個月的月供應量，也意味著維州北部的住房庫存非常少。

根據數據，阿靈頓郡1月份的活躍房源只有200套，其中市場對獨棟住宅的需求量最大，1月份市場上的獨棟屋僅有80套。

阿靈頓郡包括獨棟住宅、連棟屋以及公寓等所有房屋類型，都很搶手，每平方呎的平均售價為450元到550元間，去年該郡售出的房屋，平均上市時間不到兩周就成交。地產經紀人協會表示，現在如在阿靈頓郡賣房的話，收到多個出價十分常見。

阿郡在今年1月份僅成交了123套住房，不過比起去年增長了17％。阿靈頓郡幾乎全郡的房產競爭都很激烈，但其中部分地區又更加競爭。包括克拉倫登(Clarendon)、維吉尼亞廣場(Virginia Square)、韋斯特沃夫(Westover)、奧羅拉山丘(Aurora Hills)、水晶城(Chrystal City)等地區，競爭程度都很高。

地產業者分析，上述地區有不少不錯的餐館、步行分數高，還有搶手的學校，此外，羅斯林(Rosslyn)、巴爾斯頓(Ballston)的房產市場也出現巨大復甦。

克拉倫登區是阿靈頓郡1月份成交中位價格最高的社區，當地每平方呎售價609元，比排名第二的奧羅拉山丘、水晶城的每平方呎價格高出將近100元。

除了庫存緊張外，阿靈頓的房價高居華府冠軍，1月份的房價中值(median price)為64.5萬元，比去年同期高出1.3%。去年12月該郡中位房價更高達76萬元。從平均銷售價格(sales averaged)來看，1月份該郡的平均售價接近80.3萬元。

在北阿靈頓、南阿靈頓的居民或許會注意到，有許多小戶型的老舊房子，紛紛裝修擴大住房面積，這些業主藉著增建房屋代替重新購買新房。麥克勞克林說，此舉也是造成阿靈頓郡房屋供應壓力的來源之一，「因為屋主改建了房屋，不再出售，使得進入房市的待售屋就少了一套。」

阿靈頓郡的面積僅26平方哩，人口約23.3萬，是通勤喜愛居住的地區，儘管該郡面積不大，但確有11個地鐵站，包括橙線、銀線、藍線、黃線，而對於開車的人來說，只要經過幾個紅綠燈就能到達特區中心。

房價 維吉尼亞州 維州

上一則

Rivian暫停喬州建廠 推出平價電動車

延伸閱讀

DNA涉30多年前2命案 65歲維州男被捕

DNA涉30多年前2命案 65歲維州男被捕
北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題
維州弗堡華人愛心捐款不缺席

維州弗堡華人愛心捐款不缺席
銷售娛樂用大麻 維州議會通過 有望明年5/1開賣

銷售娛樂用大麻 維州議會通過 有望明年5/1開賣

熱門新聞

47歲的劉建初(Jianchu Liu)涉嫌詐賭被控罪。(庫克郡警長辦公室)

百家樂賭桌偷拍 華男芝城詐賭逾21萬被捕

2024-03-11 10:51
芝西郊橡樹溪Drake Hotel推出一到1893元的布克拜德湯，湯上灑了魚子醬及金片。(Oak Brook Drake Hotel)

這碗湯賣1893元 芝餐館奢華美食無極限

2024-03-12 11:47
成本暴增，迫使伊州不得不陸續取消給無證移民及持綠卡未滿五年居民的醫療保健福利。(健康伊州臉書)

成本暴增 全美首創 這一州非公民白卡福利大縮水

2024-03-14 10:59
華府櫻花季下周末登場，環潮汐湖(Tidal Basin)著名的櫻花樹群，即將再度盛開。（記者張宗智／攝影）

華府櫻花季倒數計時 下周末盛開

2024-03-15 10:15
（美聯社）

費城郊區槍擊 3死…槍手劫車逃逸 警促居民避險

2024-03-16 13:18
夏威夷一名嫌犯向女子潑硫酸，在歐胡社區懲戒中心拘留期間，與獄友密謀第二次類似襲擊。圖為歐胡社區懲戒中心。(截取自電視畫面)

夏威夷男潑女子硫酸入獄 為了脫罪 買兇再襲擊

2024-03-17 14:15

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事