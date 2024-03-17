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馬州州長與亞太裔同慶龍年 用中文說「恭喜發財」

馬里蘭州訊
馬州州長摩爾(右三)開心與亞太裔迎接龍年新春。(美京提供)
馬州州長摩爾(右三)開心與亞太裔迎接龍年新春。(美京提供)

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)日前率行政團隊與亞太裔組織及社區代表們，一起出席了在霍華德社區學院(Howard Community College)舉行的龍年新春慶祝會，州長表示，慶祝農曆年不止是慶祝不同文化，更彰顯了社區的豐富與壯大。

美京華人活動中心也應邀出席了這場盛會，馬州副州長米勒(Aruna Miller)首先致詞，七歲時隨家人從印度移民美國的米勒說自己也是屬龍。摩爾接著上台，第一句就用中文向大家「恭喜發財」，摩爾說，農曆新年是多元文化的呈現，不只是慶祝活動，更促進社區的合作以壯社區。

摩爾並宣讀公告，表彰農曆新年的特殊意義，感謝馬里蘭人在經濟、社會和文化上的貢獻。他更藉此機會肯定他的行政團隊的努力付出， 包括華裔州務卿李鳳遷(Susan Lee)的傑出貢獻 ，他最後祝賀大家龍年吉祥。

馬州華裔州務卿李鳳遷(右八)出席亞太裔慶新春活動。(美京提供)
馬州華裔州務卿李鳳遷(右八)出席亞太裔慶新春活動。(美京提供)

當天活動由華Julia Chang擔任司儀，不同族裔並在現場展示不同風味服裝，包括中國、越南、韓國、菲律賓等。她還請在場人士用各自語言說「新年快樂」。

鑼鼓喧天的舞獅表演為整個活動掀起另一個高潮，不僅現場來賓依據傳統以紅包餵獅子，州長更將象徵好彩頭及百財的白菜餵給獅子，氣氛熱絡。其他表演節目包括腰鼓隊舞蹈、傳統扇子舞、古箏、小木偶舞等。

這場慶祝活動由州長社區倡議辦公室、州長亞太裔事務委員會、霍華德社區學院共同主辦。州長社區倡議辦公室及州長亞太裔事務委員會的行政主任王佩蓮為這次活動順利落幕的要角。

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