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「詩憶東坡」華府首演 逾1500人嘆為觀止

記者王稚融／華府報導
「詩憶東坡」演出情形。(中演公司／提供)
「詩憶東坡」演出情形。(中演公司／提供)

由中國對外文化集團有限公司「中華風韻」品牌推送的現代舞詩劇「詩憶東坡」，8日在華盛頓肯尼迪中心成功首演，也開啟了該劇為期兩周共八場的美國 巡迴演出。

中國駐美國大使館臨時代辦井泉、公使銜文化參贊陳春梅、中國對外文化集團有限公司董事長李金生、甘迺迪中心副總裁艾麗西亞·亞當斯、美國舞蹈節主席朱迪·妮梅里奇特以及來自美國國務院、國際組織代表，各國使節以及各界友好人士與現場1500餘名觀眾出席觀看了當晚的演出。

「詩憶東坡」由國際知名編導、舞者、畫家與視覺藝術家沈偉領銜創作，中國東方演藝集團有限公司聯合眉山市歌舞劇院有限責任公司傾力打造，是一部立足中國傳統文化、對標國際市場與國際美學表達、大膽探索中外藝術融合的創新之作。

該劇沒有直接鋪陳蘇東坡的人生和境遇，沒有陷入具象的事件或情感、矛盾糾纏，也沒有將蘇東坡以「劇中人」方式直接立於舞台，而是在當代劇場的審美樣態下，以深度融合戲曲、太極等民族語彙的現代舞為主體，以古琴曲與現代音樂對話，詩文、書法、繪畫、篆刻等舞台美術手法的多重視覺效果表現出詩人東坡的靈魂、眷愛、憂思與鄉愁。

住在華府的非裔女士蒂央妮表示「老公在美國舞蹈節網站上看到這場舞蹈，當成給我最棒的一個生日禮物。」他們不知道誰是蘇東坡，但在表演結束後，非常興奮表示，「非常有中國風特色的背景與音樂，功力紮實的舞者，還有創意的編排，真是一場精緻優美且令人嘆為觀止的演出。」

她的另一半溫尼斯也說，「這是我們第一次觀看來自中國的現代舞劇，表現出中國與美國在文化和藝術方面的不同之處，它非常充分展現了中國藝術美學。今後若有中國藝術團體再次來華府演出，我們還會來觀賞。」

這次「詩憶東坡」美國巡迴演唱會由美國舞蹈節共同主辦，同時也得到了甘迺迪中心的大力支持。

美國舞蹈節主席朱迪·妮梅里奇特在演出結束後向全體演職人員表示，「今晚注定是不平凡的一夜，你們的表演震撼了華盛頓的觀眾，並且還將再次震撼紐約的觀眾，我代表美國舞蹈節向你們表示衷心的祝賀，感謝你們為美國觀眾帶來如此精彩的演出。」

肯尼迪中心副總裁艾莉西亞·亞當斯曾於2023年10月到訪中國，在杭州觀看過「詩憶東坡」，她對於中方能夠在短短四個月時間裡完成該劇赴美國巡演的籌備工作表示讚歎，並且認為該劇是一部極具創意的非凡之作，希望今後能繼續推動兩國文化交流。

中國駐美國大使館臨時代辦井泉表示，「此次訪演是落實中美兩國元首舊金山會晤重要共識的務實舉措。希望雙方繼續努力不斷深化人文交流，增進兩國人民之間的了解和友誼， 推動中美關係持續穩定向前發展。」

「詩憶東坡」在甘迺迪中心共推出四場演出，之後將前往紐約於3月15日至17日在林肯中心大衛柯克劇院演出四場。

「詩憶東坡」演出情形。(中演公司／提供)
「詩憶東坡」演出情形。(中演公司／提供)
「詩憶東坡」主要演員古琴家趙曉霞(左起)與首席舞者蘇鵬、劉潔和盛浩哲，演出後在大...
「詩憶東坡」主要演員古琴家趙曉霞(左起)與首席舞者蘇鵬、劉潔和盛浩哲，演出後在大廳為觀眾簽名。(記者王稚融／攝影)
「詩憶東坡」華府表演後所有演員謝幕。(中演公司／提供)
「詩憶東坡」華府表演後所有演員謝幕。(中演公司／提供)

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