現代舞詩劇「詩意東坡」 3月華府、紐約巡演

「詩憶東坡」3月8日至10日華盛頓肯尼迪中心歌劇院，即日起開始售票。(中演公司提供)

今年3月8日至3月17日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌「中華風韻」，即將走進美國推出現代舞 詩劇《詩憶東坡》，並預計在華府 、紐約兩地，共安排8場演出。

該劇由國際著名編導、舞蹈家、畫家與視覺藝術家沈偉領銜創作，中國東方演藝集團有限公司聯合眉山市歌舞劇院有限責任公司傾力打造，是一部立足中國傳統文化、對標國際市場和國際審美表達、大膽探索中外藝術融合的創新之作。

「蘇軾是中國人民最喜愛的詩人之一，是中國文化、中國精神的重要標識，是具有國際影響力的中國文化IP。」 中國東方演藝集團董事長景小勇表示，「《詩憶東坡》不僅是一次對古老厚重的傳統文化充分發掘整理的過程，更是一次以現代藝術手段和審美理念表達中華傳統文化的創新探索。」

身兼總導演、編舞、編劇、視覺總監、舞美設計、服裝設計、造型設計等多重創作身份的沈偉曾坦言，《詩憶東坡》是他「目前最難的作品之一」。在接受中國東方演藝集團有限公司的邀約後，沈偉連續4個月潛心研究蘇東坡，找來詩詞、背景等一切可收集的資料，從蘇東坡一生3000多首詩詞中提取了12首代表其人生態度的篇章，尋覓一種可以在舞台上呈現蘇東坡才華和魅力的方法，歷經20個月19次易稿，最終孕育出《詩憶東坡》這部別具一格的現代舞詩劇。

該劇沒有直接鋪陳蘇東坡的人生和境遇，沒有陷入具象的事件或情感、矛盾糾纏，也沒有將蘇東坡以「劇中人」方式直接立於舞臺，而是在當代劇場的審美樣態下，以深度融合戲曲、太極等民族語彙的現代舞為主體，以古琴曲與現代音樂對話，詩文、書法、繪畫、篆刻等舞臺美術手法的多重視覺效果表現出詩人東坡的靈魂、眷愛、憂思與鄉愁。

不少觀眾用「不見東坡，處處東坡」表達觀演感受。

本劇在3月8日至10日於華盛頓肯尼迪中心歌劇 院(The Kennedy Center Opera House)演出4場，有下午1時30分及晚上7時30分場次。售票網站請搜：https://bit.ly/dongpo-dc。