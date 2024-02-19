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角逐馬州聯邦參議員 霍根、特羅恩勢均力敵

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州前州長霍根(左圖)、民主黨國會眾議員特羅恩(右圖)。(臉書截圖)
馬州前州長霍根(左圖)、民主黨國會眾議員特羅恩(右圖)。(臉書截圖)

角逐馬里蘭州聯邦參議員席次的馬州前共和黨州長霍根(Larry Hogan)與民主黨國會眾議員特羅恩(David Trone)之戰，為今年11月大選各界關注的焦點，究竟誰有更多的選民支持？一份新的民調顯示，兩人如果均獲得該黨派支持成為最終候選人，幾乎可說將打成平手。

一旦霍根當選，將打破馬州長達37人沒有共和黨籍聯邦參議員的紀錄。

霍根連任了兩屆馬州州長，去年初才卸任的他，後來宣布出滿競選該州退休的現任聯邦參議員卡定(Ben Cardin，民主黨)所空下的席位，支持度高的霍根，預計將輕鬆贏得共和黨提名。

民主黨方面則有國會眾議員特羅恩(David Trone)，以及喬治王子郡(Prince George's County)郡長安琪拉‧艾索布斯(Angela Alsobrooks)爭奪代表該黨參選。特羅恩是一家名叫「Total Wine & More」連鎖酒類專賣店的創辦人，他家財萬貫，至今已為選舉投入了2300萬元。

根據愛默生學院(Emerson College)15日公布的民調顯示，假設年底大選由霍根及特龍恩對決，兩人的支持率都是42％，尚未決定投給誰的選民比率則為16%。

民調指出，如霍根與艾索布斯在年底大選對決，霍根將以44%的支持率，領先對方(37%)七個百分點，另外有19％的人未做出決定。

該報告稱，在5月14日初選前，霍根在共和黨參議院初選的選民支持率，以43％領先，其他同黨候選人的支持率均未達兩位數，但仍有43％的人未決定支持哪位候選人。

去年霍根卸任州長時，全州選民對他的支持率高達77％。

民主黨方面，特羅恩拿到32%的支持率，艾索布斯則只有17％的支持率。不過，民主黨選民還有37％尚未做出決定。

民調顯示，經濟(23%)、犯罪(21%)為馬州選民最關心的議題，其次是可負擔住房(11%)、教育(10％)、移民(10％)、醫療保健(10％)、對民主的威嚇(8%)。

愛默生學院是在2月12日到13日進行了上述調查，受訪對象為1000位馬州登記選民。

馬州 民主黨 民調

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