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大華府台商會尾牙宴 氣氛熱烈年味濃

記者王稚融／馬州報導
尾牙宴由李治瑞(立者穿紅衣)主持。(記者王稚融／攝影)
尾牙宴由李治瑞(立者穿紅衣)主持。(記者王稚融／攝影)

華府台商會日前在馬州洛城漢宮飯店以豐盛的辦桌大菜舉辦尾牙宴。會長王濬澔首先向台商會員們及僑胞拜年，祝大家龍年行大運。

應邀出席的貴賓包括駐美代表處副代表鄭榮俊、領務組組長林俊廷、秘書黃子揚，經濟組組長胡啟娟、秘書石晴晴和張旨華，僑教中心主任郭大文、副主任楊佳欣和媒體記者，席開四桌，氣氛格外熱烈，喜氣洋洋。

鄭榮俊致詞時，首先轉達了駐美代表俞大㵢向大家拜年的問候之意，接著他提到，台商會在會長王濬澔帶領下持續精進、會務蒸蒸日上。他還特別介紹在座的經濟組同仁們，透過他們的努力，「台美21世紀貿易倡議」首批協定於去年完成簽署，為台美經貿發展創造更多利基，去年台灣成為美國第八大貿易伙伴，展望未來台美雙方的貿易必然大幅成長。

尾牙宴由前會長、前僑務委員李治瑞主持，她的穩健台風和詼諧逗趣，讓全場歡笑連連，掌聲不斷。她盛讚華府台商會的成員們，向心力強，合作無間，把這個組織團體打造成一個有活力又有歡樂，既和諧又溫馨的大家庭。

重頭戲和高潮是摸彩抽獎，由於獎品全部由與會的理事、顧問，以及代表處與會貴賓捐贈提供，每件禮物的「實價」都超過50美元或以上，今年的禮品以好酒和現金居多，而且人人有獎，賓主盡歡。

全美台商會副總會長白越珠，則贈送每位與會著一大盒鳳梨酥，李治瑞也宣布，白越珠今年將競選全美台商會38屆總會長，她也將有望成為第一位當選總會長的華府台商。

大華府台商會氣氛歡樂。(記者王稚融／攝影)
大華府台商會氣氛歡樂。(記者王稚融／攝影)
鄭榮俊致詞。(記者王稚融／攝影)
鄭榮俊致詞。(記者王稚融／攝影)

華府 馬州 俞大㵢

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