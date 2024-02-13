大華府台商會尾牙宴 氣氛熱烈年味濃

尾牙宴由李治瑞(立者穿紅衣)主持。(記者王稚融／攝影)

大華府 台商會日前在馬州 洛城漢宮飯店以豐盛的辦桌大菜舉辦尾牙宴。會長王濬澔首先向台商會員們及僑胞拜年，祝大家龍年行大運。

應邀出席的貴賓包括駐美代表處副代表鄭榮俊、領務組組長林俊廷、秘書黃子揚，經濟組組長胡啟娟、秘書石晴晴和張旨華，僑教中心主任郭大文、副主任楊佳欣和媒體記者，席開四桌，氣氛格外熱烈，喜氣洋洋。

鄭榮俊致詞時，首先轉達了駐美代表俞大㵢 向大家拜年的問候之意，接著他提到，台商會在會長王濬澔帶領下持續精進、會務蒸蒸日上。他還特別介紹在座的經濟組同仁們，透過他們的努力，「台美21世紀貿易倡議」首批協定於去年完成簽署，為台美經貿發展創造更多利基，去年台灣成為美國第八大貿易伙伴，展望未來台美雙方的貿易必然大幅成長。

尾牙宴由前會長、前僑務委員李治瑞主持，她的穩健台風和詼諧逗趣，讓全場歡笑連連，掌聲不斷。她盛讚華府台商會的成員們，向心力強，合作無間，把這個組織團體打造成一個有活力又有歡樂，既和諧又溫馨的大家庭。

重頭戲和高潮是摸彩抽獎，由於獎品全部由與會的理事、顧問，以及代表處與會貴賓捐贈提供，每件禮物的「實價」都超過50美元或以上，今年的禮品以好酒和現金居多，而且人人有獎，賓主盡歡。