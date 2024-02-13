大華府台商會尾牙宴 氣氛熱烈年味濃
大華府台商會日前在馬州洛城漢宮飯店以豐盛的辦桌大菜舉辦尾牙宴。會長王濬澔首先向台商會員們及僑胞拜年，祝大家龍年行大運。
應邀出席的貴賓包括駐美代表處副代表鄭榮俊、領務組組長林俊廷、秘書黃子揚，經濟組組長胡啟娟、秘書石晴晴和張旨華，僑教中心主任郭大文、副主任楊佳欣和媒體記者，席開四桌，氣氛格外熱烈，喜氣洋洋。
鄭榮俊致詞時，首先轉達了駐美代表俞大㵢向大家拜年的問候之意，接著他提到，台商會在會長王濬澔帶領下持續精進、會務蒸蒸日上。他還特別介紹在座的經濟組同仁們，透過他們的努力，「台美21世紀貿易倡議」首批協定於去年完成簽署，為台美經貿發展創造更多利基，去年台灣成為美國第八大貿易伙伴，展望未來台美雙方的貿易必然大幅成長。
尾牙宴由前會長、前僑務委員李治瑞主持，她的穩健台風和詼諧逗趣，讓全場歡笑連連，掌聲不斷。她盛讚華府台商會的成員們，向心力強，合作無間，把這個組織團體打造成一個有活力又有歡樂，既和諧又溫馨的大家庭。
重頭戲和高潮是摸彩抽獎，由於獎品全部由與會的理事、顧問，以及代表處與會貴賓捐贈提供，每件禮物的「實價」都超過50美元或以上，今年的禮品以好酒和現金居多，而且人人有獎，賓主盡歡。
全美台商會副總會長白越珠，則贈送每位與會著一大盒鳳梨酥，李治瑞也宣布，白越珠今年將競選全美台商會38屆總會長，她也將有望成為第一位當選總會長的華府台商。
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