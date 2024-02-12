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張効維牙醫博士矯正專家 談牙齒矯正的重要性及過程

本報華府訊
優雅舒適的張効維牙醫馬州及維州診所。
優雅舒適的張効維牙醫馬州及維州診所。

張効維牙醫博士專精牙齒矯正，技術精湛，服務馬州洛城(Rockville, MD)已有20多年，一直以來，贏得了廣大顧客的愛戴，為了擴大服務，在維州(McLean, VA)也開設另一新診所，方便維州居民。張効維牙醫擁有著名賓州大學牙醫學院牙醫博士、紐約大學齒科矯正專科及畸齒矯正術美國協會授予證書。而馬州與維州牙醫診所均設有最先進設備，最新自動高壓蒸汽消毒及最新低幅射劑量數位X光機等，設備先進齊備，診所更設有會客室，舒適優雅，備有大螢幕平面電視，讓您輕鬆地等候。診所採用電腦程式軟體來做各種不同的分析，讓治療計劃更加完善，並配合動畫讓您在矯正前中後，都可對療程更加了解。

以下是張効維牙醫為您詳述牙齒矯正的重要性及過程，從而使您加深對矯正治療的認識。1.矯正治療的目的有增進美觀、恢復咬合功能、維持牙周健康。燦爛的笑容會讓您更有自信，整齊美麗的牙齒也讓您不要輸在人生的起跑點上。2.齒列擁擠、齒列空隙太多、暴牙、戽斗、下顎後縮、深咬、開咬等情形都可藉由矯正治療得到改善。3. 10至12歲是一般矯正治療開始的最佳時機。矯正治療基本上沒有年齡的限制，只要牙周組織健康，骨質代謝正常便可。4. 平均治療時間大約24個月，但個別情形有所不同。5.矯正治療的過程，首先需要有治療前的記錄，提供資料給牙醫師做正確的診斷。決定治療後，開始裝置全口矯正器。之後，每月調整、換線。等矯正治療完成和拆除矯正器後，醫師會為您製作維持器。除了金屬的矯正器外，張効維牙醫診所也提供較為美觀的透明矯正器。而且也有採用最新科技產品—微形骨釘，這是一個簡單的程序，將骨釘放於需要的部位，輔助整個矯正過程。

張効維矯正牙醫診所是由矯正專科醫師親自看診，提供免費諮詢，方便分期付款，贈送精美牙刷。

張効維矯正牙醫診所兩個方便地點:馬州地址:14820 Physicians Lane, Suite #142, Rockville, MD 20850，電話:301-279-8787。維州地址:7601 Lewinsville Road, Suite #308, McLean, VA 22102，電話:703-506-8787。網址:www.changdmd.com，Email:[email protected]。診所提供牙齒矯正的免費諮詢，歡迎客戶來電詢問。

維州 馬州 賓州 紐約大學

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