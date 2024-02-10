失竊率高 華府、馬州、維州車險費飆升

華府地區民眾希望增加警力，否則犯罪問題造成的額外各種財務負擔很難緩解。(華府大都會警局臉書)

犯罪問題對於華府 、馬里蘭州以及維吉尼亞州居民造成的影響，遠不止只有單純的汽車、房屋和商業的損失，其中車子失竊率過高，尤其導致居民必需支付更多的車險保費 ，每個家庭的荷包都因此大失血。

當地媒體ABC第七新聞頻道訪問了該地區的一家保險 公司，分析究竟犯罪率如何影響民眾，此外也提出一些建議，讓大家了解如何在犯罪率激增的情況下，保持較低的保費支出。

位於華府西北區的Crystal保險代理公司個人險副總裁曼多匝(Irma Mendoza)表示，華府從2023年12月開始，平均車險保費增加了將近15％；維州緊隨其後，從今年1月起，保費上漲了14.5%。馬州從去年10月起，車險保費提高了8.3%。

曼多匝說，「我在保險行業工作了20年，從未見過這樣的情況」，她表示，由於犯罪、劫車、撬車或盜竊車輛頻繁發生，華府的車險費率也因此掀起漲價風，這是一個很大的問題。

她說，華府目前的犯罪率增長，約為大流行前的兩倍，在某些情況下甚至達到三倍。曼多匝說，往常除非發生災難性損失，否則很難看到這種保費激增的情況，而且災難損失大多發生在物業財產，而並非主要集中於汽車。

如何應對保費的激增？曼多匝建議，千萬不要讓自己的車子保險失效，否則一旦發生偷竊事件，「你只能全額自行負擔，拿不到任何理賠。」她也建議在車上安裝防盜裝置，「只要做了這些防範措施，保費都可以享受折扣，但並非每家公司、每個保戶都一樣，所以最好打電話先向保險公司諮詢。

曼多匝補充，車子被偷要獲得理賠，最關鍵的是一定要報警，沒有警察報告，幾乎很難拿到賠償。

華府地區的居民對於保費上升一點也不吃驚，居民表示，他期待有更多警力投入華府公共安全，否則犯罪問題恐怕很難獲得緩解。