華府副總統官邸迎新春 賀錦麗粵語賀龍年
全美亞裔總商會(National ACE)、亞太裔勝利力量基金(AAPI Victory Power Fund)與副總統賀錦麗和夫婿任德龍(Doug Emhoff)，日前攜手在首都華府特區的賀錦麗官邸共同舉辦農曆新年慶祝活動。
賀錦麗特別用廣東話祝賀大家「恭喜發財」，賀錦麗表示，龍年代表力量、好運，她提到，美國是移民國家，民主制度需要大家一起奮鬥抗爭才能保持強大。
總統亞太裔事務副助理 Erika Moritsugu；白宮AANHPI倡議執行主任Krystal Ka'ai；美國亞太裔國會議員聯盟(CAPAC)成員，包括參議員Mazie Hirono 、Tammy Duckworth、眾議員孟昭文、趙美心、劉雲平和多位聯邦政府官員，以及全美亞裔總商會董事局成員，還有來自全國各地的亞太裔社區領導人、地方代表近百人出席了這場晚會。
全美亞裔總商會會長董繼玲說，歡迎龍年到來之際，也重申亞裔對帶來繁榮和增長機會的承諾。為此，ACE正在努力提升和確保AANHPI社區的經濟貢獻得到社會大眾的認可，董繼玲說，她預計亞太裔社群的經濟成長今年將達到1.6萬億元。
她提到，通過全美亞裔總商會推出的資本準備專案(Capital Readiness Program)，預計有超過290萬家AANHPI小企業受惠。她表示，通過公私夥伴關係，ACE可以確保亞太裔社群的企業家能夠獲得資本和資源，充分發揮其潛力並在新年度促使他們的企業更上層樓。
全美亞裔總商會致力於通過支援和促進影響亞太裔商界的問題、改善亞太裔社區的經濟發展和經濟影響、推進聯盟和加強社區建設，以及培養下一代亞太裔企業家和高管來實現這一目標。相關信息可查詢官網：www.nationalace.org，www.aapistrong.com。
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