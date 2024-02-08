華府副總統官邸迎新春 賀錦麗粵語賀龍年

副總統賀錦麗向大家祝賀新年。(ACE提供)

全美亞裔 總商會(National ACE)、亞太裔勝利力量基金(AAPI Victory Power Fund)與副總統賀錦麗 和夫婿任德龍(Doug Emhoff)，日前攜手在首都華府特區 的賀錦麗官邸共同舉辦農曆新年慶祝活動。

來自全美各地的亞裔總商會的董事出席晚會。(ACE提供)

賀錦麗特別用廣東話祝賀大家「恭喜發財」，賀錦麗表示，龍年代表力量、好運，她提到，美國是移民國家，民主制度需要大家一起奮鬥抗爭才能保持強大。

總統亞太裔事務副助理 Erika Moritsugu；白宮AANHPI倡議執行主任Krystal Ka'ai；美國亞太裔國會議員聯盟(CAPAC)成員，包括參議員Mazie Hirono 、Tammy Duckworth、眾議員孟昭文、趙美心、劉雲平和多位聯邦政府官員，以及全美亞裔總商會董事局成員，還有來自全國各地的亞太裔社區領導人、地方代表近百人出席了這場晚會。

全美亞裔總商會會長董繼玲在副總統賀錦麗官邸的農曆新年晚會上致詞。(ACE提供)

全美亞裔總商會會長董繼玲說，歡迎龍年到來之際，也重申亞裔對帶來繁榮和增長機會的承諾。為此，ACE正在努力提升和確保AANHPI社區的經濟貢獻得到社會大眾的認可，董繼玲說，她預計亞太裔社群的經濟成長今年將達到1.6萬億元。

她提到，通過全美亞裔總商會推出的資本準備專案(Capital Readiness Program)，預計有超過290萬家AANHPI小企業受惠。她表示，通過公私夥伴關係，ACE可以確保亞太裔社群的企業家能夠獲得資本和資源，充分發揮其潛力並在新年度促使他們的企業更上層樓。

全美亞裔總商會致力於通過支援和促進影響亞太裔商界的問題、改善亞太裔社區的經濟發展和經濟影響、推進聯盟和加強社區建設，以及培養下一代亞太裔企業家和高管來實現這一目標。相關信息可查詢官網：www.nationalace.org，www.aapistrong.com。