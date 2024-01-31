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華府龍年春節大遊行 2/11盛大登場

記者王稚融／華府報導
美京中華會館宣布2月11日舉辦農曆新年大遊行。(記者王稚融／攝影)
美京中華會館宣布2月11日舉辦農曆新年大遊行。(記者王稚融／攝影)

美京中華會館日前在中國城城海鮮酒家三樓的記者會中宣布，華府農曆春節大遊行將在2 月11日下午2時舉行。

中華會館表示，今年的遊行仍由華盛頓特區中華慈善總會 ( Chinese Consolidated Benevolent Association CCBA) 與華盛頓特區市長亞太島民事務辦公室 (Mayor’s Office on Asian and Pacific Islander Affairs, MOAPIA)合作舉辦，市長包瑟和多位市議員﹑及新任駐美代表俞大㵢等人都將出席。

中華慈善總會李劉曼斯(Penny Lee)表示，今年參加遊行的隊伍從去年的40隊增加到59隊。

美京中華會館宣布2月11日舉辦農曆新年大遊行。(記者王稚融／攝影)
美京中華會館宣布2月11日舉辦農曆新年大遊行。(記者王稚融／攝影)

華府市長辦公室亞太裔事務主任古茲曼(Ben de Guzman)說，市長將為農曆新年發布慶祝公告。提供遊行活動支持的華府警察局官員也會到場，除表示將協助維持交通外，也提醒如果發現任何仇恨犯罪等活動應即時報警。

由於預期參加人數爆滿，主辦方呼籲民眾到時儘量搭乘公共交通工具來中國城，如果從銀泉/惠頓(Silver Spring/Wheaton)搭紅線者，可在司法廣場 (Judiciary Square) 出口下車後步行抵達。如果從 Shady Grove/Bethesda搭紅線，則可從DuPont Circle到Gallery Place 搭乘接駁車，至於綠線和黃線仍可在Gallery Place/唐人街下車。

華府 俞大㵢 仇恨犯罪

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