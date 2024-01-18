全美50大城 華府自住房總值破兆 居第4高

一份新的分析顯示，華府2022年的自住房屋總值已經超過一兆元。(美聯社)

在線貸款平台Leding Tree一項新的分析報告指出，全美2022年50個最大都市的自住住宅房地產 總值，增至23.48兆元，比 2019年的房屋總價值增長38%。其中紐約、洛杉磯、舊金山 、華府 、芝加哥排在前五位，這五個都市中，又以華府從2019年到2022年的增幅最大。而德州奧斯汀的房屋總價值三年來增幅上漲近90%，則高居50個都市之冠。

LendingTree根據人口普查局2019年及2022年的美國社區調查進行分析，數據顯示，2022年所有市場的自住房屋總價值為 36.6兆美元，其中50個最大都市區的房屋價值占了最大比率。

2022年全美都市區自住房屋總值超過1兆的地區，依序為紐約市(2.74兆)、洛杉磯(2.3兆)、舊金山(1.39兆)、華府都會(1兆)，名列第五的芝加哥總值則為8763億未破兆。

至於2019年到2022年前五名都市的所有自住房屋價值增幅，分別是紐約20.8％、洛杉磯30％、舊金山30.7%、華府32.6%、芝加哥21.7%。

華盛頓都會區人口在全美都會區排在第六多，但其房屋總價值卻排名第四，LendingTree資深經濟學家Jacob Channel表示，「讓我們面對現實吧，華府這裡是許多非常富有的人的家園，他們擁有大量非常昂貴的房地產，綜合考慮，最終的整體估值確實相當高。」

在此榜單排名第六到第十的都市，依序為波士頓、西雅圖、邁阿密、達拉斯和鳳凰城，自住房總價值從8625億元到4699億元不等。

在50個最大都市自住房屋總值最低的為田納西州的孟菲斯，其住房總價值為884億元，儘管2019到2022年該都市的增長率高達 44.1%，但排名仍然墊底。緊隨孟菲斯之後的是阿拉巴馬州的伯明罕(Birmingham)、紐約州的水牛城(Buffalo)、奧克拉荷馬州的奧克拉荷馬城，以及路易斯安納州的紐奧良。

房屋總值的前十名都市中，鳳凰城的房屋總價值從2019年至2022年間增長了73.3%，增幅排名第一高。

在全國範圍內，2019年至2022 年間，美國所有自住房屋的總價值增加了39.7%，超過10兆元。

Jacob Channel表示，雖然有些人可能擔心即將到來的房地產崩盤，會抹去住宅房地產的大部分價值，但事實上房地產市場實際上看起來並沒有正處於嚴重崩潰的邊緣。他說，隨著時間的推移，美國房屋的總價值可能會繼續攀升，而且在未來幾十年裡，「我們可能會看到更多的大都市房屋總估值達超過一兆元。」