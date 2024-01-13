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肺癌元凶 維州25%家庭氡含量過高

特派員黃惠玲／綜合報導
美國肺臟協會鼓勵民眾對住家進行氡氣檢測。(美國肺臟協會官網)
美國肺臟協會鼓勵民眾對住家進行氡氣檢測。(美國肺臟協會官網)

聯邦環境保護署(Environmental Protection Agency)的數據顯示，維吉尼亞州平均每四戶中有一戶家庭(25％)氡(radon)含量過高，馬里蘭州則每五戶就平均有一戶(20％)含氡量接近或超過危險水平。

由於氡氣名列導致肺癌的主要原因之一，美國肺臟協會(American Lung Association)呼籲每個人檢測自己家中的含氡量，並採取因應措施。

氡是從地下釋放出的一種天然氣，可以通過地板、地下室牆壁、地基裂縫進入室內，由於這種氣體看不到、聞不到，所以很難檢測到。

大多數的房屋檢查都不包括氡氣檢測，以馬州為例，只有蒙郡是唯一要求在出售房屋時進行氡檢測的郡縣。

肺臟協會環境健康部主任史圖爾特(Kevin Stewart)說，氡含量升高的原因有很多，其中包括開發項目增加，房屋建造更密集，導致空氣交換減少。他表示，氡無法用感官感覺到，也不會引起任何直接症狀，可能發生的情況是「人們長期暴露在極高濃度的天然氣中，卻完全不知道自己或家人處於危險之中。」

他鼓勵每個家庭自行進行測試，他說，一般簡單的測試工具，可以在五金店、雜貨店、百貨店買到。

根據估計，全國每年有2萬1000人死於氡氣超標，而氡氣超標是導致從未抽菸者罹患肺癌的主要原因。

維州西南部是該州最多氡氣過量的地區，其中費郡(Fairfax County)超過38％的家庭有氡氣過量問題；在馬州，則以弗雷德里克郡(Frederick County)、蒙郡北部等西北邊地區的氡含量較高。相對來說，華府的數據較佳，但仍有9％的家庭存在氡含量超標情形。

肺臟協會指出，如果測出家中氡含量過高，可以通過安裝氡氣減緩系統來解決問題，這套系統包括安裝通風管道、風扇以及密封底層地板和地基裂縫，屆時地基下的氡氣將收集排放到室外，如決定安裝者，最好聘請經過認證的專業人員。

如果正在建造新房的話，請要求承包商安裝防氡設備，這些設施包括地基下面的碎石、塑料布，密封裂縫，安裝通風管道。有關減少房屋或建物氡含量的詳細信息，可參考環保署的「減少氡含量消費者指南」(Consumer's Guide to Radon Reduction)，網址：www.epa.gov/radon。

檢測 馬州 天然氣

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