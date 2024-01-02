竄改Target禮卡詐錢 2華男維州被捕

何榮杰及陳凱華涉嫌竄改大批目標百貨禮卡。(費郡警局)

維州費郡警方27日表示，兩名華人男子何榮杰(Rongjie He，32歲，以下均為音譯)、陳凱華(Kaihua Chen，27歲)，因參與一個涉及竄改目標百貨 (Target )禮卡的詐騙團夥而面臨指控。

這兩名男子被指控犯下最近全國各地頻發的詐騙案，他們這種詐騙行為通常稱為「耗光禮卡」(gift card draining)，此詐騙主要有兩種方式。第一種是騙子將自己打印的偽造禮卡上的條形碼，貼到商店裡尚未售出的禮卡上，一旦有人購入這些禮卡且將其充值時，這些錢其實是充到騙子的帳戶。第二種則是騙子在竊取合法禮卡的詳細信息後，再將其放回商店貨架，這樣一來，騙子就能追蹤該卡的購買和充值時間，等該卡有人購入並儲值啟動後，他們就可以很迅速的把錢取走。

警方表示，12月20日目標資產保護小組(Target's Asset Protection)向春田鎮中心(Springfield Town Center)的警方報警，稱有兩名男子正在店內竄改禮卡，並指這兩人當天早些時候，曾在馬納薩斯(Manassas)的一家目標百貨店做了同樣的事情。

警官說，他們到場後看到這兩名男子將禮卡放在貨架上，於是將他們拘留。警察表示，這兩男均持有竄改過的目標百貨禮卡，這些禮卡被懷疑設定了外部帳戶，導致一旦潛在買家購入啟用後，充入禮卡的錢其實都被騙子取走了。

警察隨後也搜索了這兩人的車輛，並在車內發現了塗改過的禮卡，以及該地區一個更大詐騙集團的證據，這個詐騙團夥在全美各州都有「業務」。官員說，他們總共找到大約1000張塗改過的禮卡。

被捕的何榮杰、陳凱華均來自加州 ，兩人被控以虛假藉口騙取錢財和盜竊信用卡。兩人遭拘留後，僅何榮杰獲得保釋。