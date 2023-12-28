高速路超速 馬州擬加重處罰

馬里蘭州擬對在高速路上超速行駛者加重處罰，在高速路上加裝測速攝像頭，是他們提出的辦法之一。(美聯社)

馬里蘭州的印第安海德高速公路(Indian Head Highway)素有「死亡高速路」之稱，馬州 眾議會正在推動對駕車人在這一高速路上超速行駛處以更重的罰款，以阻止魯莽駕駛，減少交通事故。

這一高速路又稱210號高速路。目前在這一高速路上的超速罰單罰金為40元。

推動加重罰款的羅伯特．史克林曾在當地的華盛頓堡醫院擔任牧師，他說他聽到過臭名昭著的馬州210號公路上發生車禍後慘死者家人的尖叫聲，「刺耳的尖叫聲在整個醫院裡回蕩」，至今仍記憶猶新。他與推動加重罰款的210交通安全委員會的其他成員一起，與喬治王子郡和馬州民選官員，一直在推動「更安全的210號公路」，這條高速路是大華府地區最致命的高速路之一。

這一委員會宣導和推動立法，增加電子速度監控罰款。今年馬州眾議會已是第三度提出相關提案。

210交通安全委員會成員羅恩·韋斯說，提案旨在針對「超級超速者」和「重複超速者」兩種駕車人。他說，目前有三個警告標誌可提醒有一個測速攝像頭，最後一個標誌顯示速度。

根據該提案，40元的罰款是在超過限速每小時12哩後觸發的，然後根據速度增加罰款額。以超過每小時107哩的速度行駛，可能導致高達530元的罰款。根據該提案，屢次違規者，即在兩年內多次違規的人，將面臨超過350元的額外民事處罰。

韋斯說，「守法的司機不受這項提案的影響」。

印第安海德公路是一條繁忙的大道，起自查理斯郡一帶，一直延伸到首都環城公路。根據210交通安全委員會的報告，今年曾有一台攝像機記錄了一輛汽車在限速每小時55哩的區域內，以每小時170哩的速度行駛。今年截至12月16日，喬治王子郡警員已在210號公路上截停逾1107次，發出2470次傳票 或警告。

210交通安全委員會指出，從2020年1月1日至2023年8月21日，測速攝像頭向屢犯者發出1萬1786張傳票。郡警方則表示，今年在喬治王子縣管轄範圍內的高速公路上，有兩人在車禍中喪生。210交通安全委員會的數據則顯示，自2007年以來，該地區已有91人在車禍中死亡，因此這條高速路才有「死亡高速路」惡名。

美國汽車協會中亞特蘭大 分會(AAA Mid-Atlantic)聲名指出，多年來，在印第安海德高速公路「有太多的交通死亡」。該協會支持加重罰款以威懾魯莽駕駛，降低速度並減少道路上的屠殺。

當地政府為改善210號高速路的安全已作出不少努力。五年前，王子喬治郡已在全州率先通過立法，並在道路沿途安裝了一台測速攝像頭。今年，在施工區攝像頭被拆除后，當地還提出一項增加測速攝像頭的提案並通過。

史克林說，目前在這段13哩的道路上已有三個攝像頭，並將加裝三個移動攝像頭。

支持加重罰款的人士說，「目前的40元罰款跟不上生活成本。它是在約20年前制定的。新的提案通過，增加的罰款將反映警員在交通攔截期間開出的罰單上」，讓超速者有切膚之痛。

不過也有社區成員表達他們的擔憂，他們認為高罰款並不足以阻止超速司機，必須有更廣泛的治理辦法。