高速路超速 馬州擬加重處罰
馬里蘭州的印第安海德高速公路(Indian Head Highway)素有「死亡高速路」之稱，馬州眾議會正在推動對駕車人在這一高速路上超速行駛處以更重的罰款，以阻止魯莽駕駛，減少交通事故。
這一高速路又稱210號高速路。目前在這一高速路上的超速罰單罰金為40元。
推動加重罰款的羅伯特．史克林曾在當地的華盛頓堡醫院擔任牧師，他說他聽到過臭名昭著的馬州210號公路上發生車禍後慘死者家人的尖叫聲，「刺耳的尖叫聲在整個醫院裡回蕩」，至今仍記憶猶新。他與推動加重罰款的210交通安全委員會的其他成員一起，與喬治王子郡和馬州民選官員，一直在推動「更安全的210號公路」，這條高速路是大華府地區最致命的高速路之一。
這一委員會宣導和推動立法，增加電子速度監控罰款。今年馬州眾議會已是第三度提出相關提案。
210交通安全委員會成員羅恩·韋斯說，提案旨在針對「超級超速者」和「重複超速者」兩種駕車人。他說，目前有三個警告標誌可提醒有一個測速攝像頭，最後一個標誌顯示速度。
根據該提案，40元的罰款是在超過限速每小時12哩後觸發的，然後根據速度增加罰款額。以超過每小時107哩的速度行駛，可能導致高達530元的罰款。根據該提案，屢次違規者，即在兩年內多次違規的人，將面臨超過350元的額外民事處罰。
韋斯說，「守法的司機不受這項提案的影響」。
印第安海德公路是一條繁忙的大道，起自查理斯郡一帶，一直延伸到首都環城公路。根據210交通安全委員會的報告，今年曾有一台攝像機記錄了一輛汽車在限速每小時55哩的區域內，以每小時170哩的速度行駛。今年截至12月16日，喬治王子郡警員已在210號公路上截停逾1107次，發出2470次傳票或警告。
210交通安全委員會指出，從2020年1月1日至2023年8月21日，測速攝像頭向屢犯者發出1萬1786張傳票。郡警方則表示，今年在喬治王子縣管轄範圍內的高速公路上，有兩人在車禍中喪生。210交通安全委員會的數據則顯示，自2007年以來，該地區已有91人在車禍中死亡，因此這條高速路才有「死亡高速路」惡名。
美國汽車協會中亞特蘭大分會(AAA Mid-Atlantic)聲名指出，多年來，在印第安海德高速公路「有太多的交通死亡」。該協會支持加重罰款以威懾魯莽駕駛，降低速度並減少道路上的屠殺。
當地政府為改善210號高速路的安全已作出不少努力。五年前，王子喬治郡已在全州率先通過立法，並在道路沿途安裝了一台測速攝像頭。今年，在施工區攝像頭被拆除后，當地還提出一項增加測速攝像頭的提案並通過。
史克林說，目前在這段13哩的道路上已有三個攝像頭，並將加裝三個移動攝像頭。
支持加重罰款的人士說，「目前的40元罰款跟不上生活成本。它是在約20年前制定的。新的提案通過，增加的罰款將反映警員在交通攔截期間開出的罰單上」，讓超速者有切膚之痛。
不過也有社區成員表達他們的擔憂，他們認為高罰款並不足以阻止超速司機，必須有更廣泛的治理辦法。
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