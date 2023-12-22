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維州女子慧眼識二手花瓶 10萬多元拍出

記者張筠／維州報導
文森特平時就喜歡逛二手店，對庭院裝飾也很感興趣，但她沒想到真能「淘到寶」，遇到藝術家們爭相收藏的罕見作品。（美聯社）
文森特平時就喜歡逛二手店，對庭院裝飾也很感興趣，但她沒想到真能「淘到寶」，遇到藝術家們爭相收藏的罕見作品。（美聯社）

維州居民文森特(Jessica Vincent)今年夏天在二手店以3.99元買了一個顏色特別的花瓶，沒想到今年冬天，她竟以10萬7100元的價格將其售出，而買家是一位來自歐洲的頂級收藏家。

43歲的文森特是維州里奇蒙(Richmond)居民，她是一名馴馬師，今年6月她和朋友去逛二手店Goodwill，「當時在雜亂的鍋碗瓢盆中我一眼看中這個顏色很特別的花瓶，覺得放在家裡一定很漂亮」，雖然它看起來有點舊，但底座寫了「Murano」和「Italia」兩個字，文森特覺得很別緻，因此以3.99元將其帶回家，「當時我根本不覺得我會想把它賣掉。」

文森特過去幾年常和母親一起研究庭院裝飾，也會出入與庭院相關的二手店面，她平時還喜歡看古董節目，也曾幻想過類似中彩票的古董交易，但沒想到竟然「美夢成真」。

「我一直認為自己眼光不錯」，文森特平均每周都會和朋友去二手店「淘寶」，「但我很驚訝竟然沒有人對這個花瓶有興趣，或許它來自於一位老奶奶的地下室」，該花瓶表面為水綠色和紫紅水晶色相間，也非常有聖誕氣息，「而且製作非常精良，拿在手裡也沉甸甸的」。

將花瓶帶回家後，文森特出於好奇，在網路上搜索與「Murano」相關的資料，並將此花瓶的照片發布到臉書上與玻璃藝術品相關的群組，後來也加入了「Murano玻璃藝術品」私人群組。

原來該花瓶底部的「Murano」字樣是指威尼斯的一座島嶼，該島自13世紀就以玻璃製品聞名，其最受推崇的作品包括華麗的水晶吊燈、鏡框，還有很多裝飾用於歐洲貴族的宮殿。

該花瓶由著名玻璃公司Venini生產，由已故的義大利建築師斯卡帕(Carlo Scarpa)設計，其中一名網友在臉書群組裡表示「這個花瓶非常罕見！每個收藏家都希望擁有，但很多人買不起」，文森特這才意識到自己「撿到寶」。

文森特後來經人引薦認識了芝加哥的拍賣行「Wright Auction House」總裁萊特(Richard Wright)，萊特說，「在我讀到她的來信後，我立馬就知道這是多麼罕見的藝術品。」

斯卡帕是20世紀中葉義大利頂級玻璃設計師，該花瓶是他1942年所創作系列作品中的一部分，該系列名為「Pannellate」，意味「筆觸」，主要製作方法是在花瓶上添加彩色的不透明玻璃裝飾，讓整件作品更有層次和藝術性。

萊特表示，此花瓶可謂斯卡帕和鼓風大師之間的「二重唱」，「因為必須一直旋轉花瓶，才能製造絲帶飄逸的效果，同時又要注意筆觸和線條不間斷，並要調整顏色亮度」，由於製作困難，此花瓶的生產非常稀少，「Wright Auction House」知道還有幾個類似的花瓶被私人收藏。

萊特後來特派兩名義大利玻璃專家來到維州，確認該花瓶的真偽，「該花瓶價值連城，且狀態良好到令人驚奇，若該花瓶上面有一個小缺口，那價值可能就降到不足1萬元。」

最終文森特以10萬7100元將花瓶買給歐洲一位收藏家，拍賣行獲得2萬3600元，文森特拿到8萬3500元，她表示將會用這筆資金升級近期所購農舍的空調系統。

文森特今年夏天在二手商店Goodwill以3.99元買了一個舊花瓶，沒想到竟是罕...
文森特今年夏天在二手商店Goodwill以3.99元買了一個舊花瓶，沒想到竟是罕見的義大利設計師作品，最終以10萬7100元拍賣。（美聯社）

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