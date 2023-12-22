商業盜竊頻繁 手段暴力 維州推新法遏制

為了遏制日益增長的商業盜竊犯罪，維州 立法者今年通過一項打擊有組織零售商 搶劫的新法，不過日前有公職人員批評，稱該法案效果甚微也毫無必要，表示實際的商業盜竊問題不如立法者說的嚴重。

根據「全國各州立法機構大會」(National Conference of State Legislatures)，近兩年全美有至少14州頒布了零售盜竊相關法案，維州也位列其中；由於社交平台使用盛行，很多用戶因看到他人的「惡作劇挑戰」會跟風作案，導致商業盜竊急遽增長，為了治理商業環境，多州政府也在網路平台上發布打擊盜竊的貼文，呼籲民眾和商家配合遏制。

今年共有九州通過商業盜竊新法，包括收緊懲處力度，成立專案小組追蹤、打擊犯罪集團，德州 頒布了兩項新法，不僅成立特別辦案小組，還允許潛在犯罪份子通過接受教育培訓、參加遠離違法行為的指導活動等方式，避免被起訴，或受到其他法律制裁，以此鼓勵民眾自發杜絕不法行為，也減輕執法壓力。

近幾年各地零售商業者、檢察官、警方和執法人員都呼籲各州及聯邦政府完善立法打擊商業盜竊，尤其犯罪團伙的作案手法越來越暴力狡猾，導致許多商家被迫熄燈或搬遷，不得不給商品上鎖、增聘安保人員，經營成本增加，而民眾也表示商業盜竊讓他們外出購物的慾望降低，因多數時候商家也無法與不法份子抗衡，只能待警方處理，但店員和消費者的人身、財產安全都受到威脅。

不過維州阿靈頓郡(Arlington County)公設辯護人海伍德(Bradley Haywood)認為這類新法既無效也無必要，他稱維州零售商因有組織盜竊損失數十億的說法，其實是零售商業主們誇大的說詞，此外他也引用「全國零售聯合會」(National Retail Federation)本月撤回聲明的案例來佐證自己的觀點。

全國零售聯合會4月曾發布一份聲明，稱2021年失蹤的945億元商品中，近一半是有組織零售盜竊所致，但該聯合會本月撤回此聲明，修正指出真正因零售商盜竊損失的財務比率約為5%，即47億元的商品。

雖然質疑聲難免，但大華府各地執法人員和檢察官都表示現在的商業盜竊威脅比以往更嚴重，尤其聖誕節購物旺季，時不時就有暴力團伙闖入精品店；德州休士頓警探克奈普(James Kneipp)也表示，現在的不法之徒越來越膽大包天，日前當地警方剛逮捕了13名涉嫌有組織盜竊的嫌疑人，「他們的規模不斷擴大，總有抓不完的扒手和強盜，他們的行為已不屬於輕罪(misdemeanor)，很多人都面臨重罪指控。」

根據全國零售聯合會的「2023年零售安全報告」，2022年全國零售商共損失1121億元，而2021年為939億元。

今年通過商業盜竊法案的州包括維州、德州、阿拉巴馬、印第安納、明尼蘇達、內華達、新墨西哥、奧克拉荷馬州、俄勒岡，而去年加州、佛羅里達、伊利諾州、路易斯安那州、北卡也通過相似法案。