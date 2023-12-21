辦案失去雙腿 蒙郡警：康復後將重返崗位

凱普10月中在辦案時被撞至重傷，險些喪命，最終失去雙腿。（取自蒙郡警方官方推特）

馬州 蒙郡(Montgomery County)36歲的警員凱普(Patrick Kepp)今年10月中在攔截一輛超速危險車輛的過程中，被19歲男子故意撞至重傷，雙腿截肢，他已於12月7日從馬里蘭大學重創醫療中心出院，目前在Walter Reed醫院復健治療，他表示待更進一步恢復後要重返警務工作。

該案10月18日4時許發生於I-270高速公路，19歲男子馬尤葛拉(Raphael Mayorga)因危險駕駛被凱普攔截，但在凱普走出警車試圖給馬尤葛拉的輪胎放氣時，馬尤葛拉突然踩油門，重撞凱普後逃逸。

凱普險些喪命，最終失去雙腿，經過十幾次手術、兩個多月的治療，他如今表示「很慶幸保住一條命，現在也逐漸習慣新的身體狀態」；他仍記得案發當天的所有細節，雖然那時他的執勤任務已結束，但他認得馬尤葛拉，曾經處理過他的案件，因此毫不猶豫的再次出勤。

儘管因此失去雙腿，「我仍不後悔當天的決定」，凱普表示已在積極適應新生活，希望能儘快回到他熱愛的崗位上，繼續服務民眾，「我會重回交通執法部門，繼續打擊危險駕駛，提升道路安全，讓馬州更多家庭免於遭遇像我一樣的經歷。」