華府商家搶劫頻發 官民籲加強懲

馬杜菲說，很多時候警方逮捕犯罪分子，但檢察官在裁量是否起訴、指控或其他懲處時，顯得比較隨意，導致重複犯罪或助長其他盜竊。（記者張筠 / 攝影）

華府 盜竊和暴力犯罪 問題令執法官員和民眾非常頭疼，日前市中心的商家業主們和華府市議會官員舉行會議，探討如何應對日益增長的零售搶劫問題，他們期待執法部門能加強與商家的合作，嚴厲懲處犯罪份子，杜絕讓搶劫問題成為華府常態。

華府領導市議會商家與經濟發展委員會的市議員馬杜菲(Kenyan McDuffie)代表參加會議，與華府商家代表探討當前犯罪問題，並想辦法制定解決方案，參加該會議的人員包括Lowe’s、Target、CVS、Walmart等大型連鎖超商 的代表，還有Right Proper Brewing Company、Georgetown Events for Surfside等商家業主等。

近幾個月華府部分商家的櫃架被「一掃而空」，因零售商盜竊頻繁而損失慘重，部分業者甚至考慮搬遷，遠離犯罪頻發的社區，甚至有人表示做不下去，考慮熄燈，多數商家則為了防範盜竊，將特殊商品的櫃架上鎖，並將超商入口和出口分開，增聘安保人員。

馬杜菲表示，日前「快閃式」的盜竊案件在華府明顯增多，最近一起是在市中心City Center區精品店Chanel發生的盜竊案，六名犯罪嫌疑人17日下午5時30分左右闖入商店，並用滅火器當武器，威脅他人，警方表示，其中兩人負責開門，另外四人衝入店內，快閃式的搶走商品，然後逃之夭夭，但這一切都被監控錄像記錄。

執法官員表示，滅火器只是他們用來分散店員注意力的工具，這群犯罪團伙作案時，Chanel的武裝安保人員試圖開槍制止，但他們乘一輛白色轎車逃走；警方表示Chanel共損失了99件皮夾和手包。

馬杜菲表示，華府必須在此類犯罪成為常態前極力遏制，這需要商家、官員和執法機構各方配合，否則華府零售經濟會再受重創。

商家業者自行推動此會議的前一周，市府也召開了一場公共安全會議，華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)、喬治城大學(GU)青少年正義倡議項目的政策主任費爾(Eduardo Ferrer)等民選官員和專家與會，共同商討如何降低青少年犯罪，收緊青少年執法。

馬杜菲說，如今很多民眾「恬不知恥的走進商店，順手牽羊甚至毫無顧忌的搶走商品，不付錢就出門」，多數商家為了保護雇員安全，都培訓員工不要介入任何強盜或搶劫案，目前商家們主要依賴執法機構處理此問題，除了向警方匯報外，業者本身無能為力，「因此這就更需要警方、檢察官、官員積極與商家、民眾的配合」。

馬杜菲說，執法機構應嚴厲懲處有多次搶劫紀錄者，「很多時候警方逮捕，但檢察官在裁量是否起訴、指控或其他懲處時，顯得比較隨意」；此外商家之間也可加強合作，共同防範搶劫。