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專家：智慧型玩具內設攝像頭或麥克風 恐涉隱私問題

記者張筠／維州報導

年底盛行親友之間的交換禮物，尤其家長也會在聖誕和元旦佳節給孩子買新玩具，不過日前大華府專家提醒民眾，許多智慧型玩具(smart toys)內設有攝像頭或麥克風，可能涉及隱私問題，呼籲家長們注意。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)市場營銷學院教授沃塔里克(Donna Wertalik)說，多數智慧型玩具除了有攝像頭、麥克風等裝備，還有連結藍牙(Bluetooth)和無線網路(Wi-Fi)的功能，「家長應當檢查玩具是否與線上平台或其他應用程序相容，連結網路是否涉及隱私，若玩具收集數據，對兒童或家庭是否安全」。

沃塔里克說，此提醒「並不是要嚇唬家長」，而是鼓勵民眾保持警惕，並提高網路安全意識，科技越來越發達，智慧型玩具更普及，雖然多數玩具的初衷都是寓教於樂，但也難免有不法分子會利用這些智慧型玩具侵犯兒童及其家人的隱私。

她提醒家長檢查玩具包裝上是否提供製造商的網站和正規信息，了解其隱私保護政策，若該玩具在這方面沒有保持透明，或者缺乏家長安全控制措施(parental safety control)，則要格外注意。

沃特里克也建議家長們不要購買最新的智慧型玩具，因為這些玩具仍可能處於測試階段，隱私保護和技術安全方面都可能仍處於測試階段。

維吉尼亞 華府

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