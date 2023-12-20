球隊遷出 華府恐少7600萬收入

分析指出，華埠的商業發展從新冠疫情以來就持續走下坡路，若球隊遷出，恐將損失2250多份工作崗位，商家銷售額也將減少7600萬元。（記者張筠 / 攝影）

華府 智庫「華府政策中心(D.C. Policy Center)日前公布一份分析報告，若華府兩支球隊遷出首都，華埠 的Capital One Arena體育場每年舉辦的活動將大幅減少，預計導致逾2250份工作崗位受到威脅，且華府也將損失7600萬元的銷售額。

球隊集團「Monumental Sports」上周與維州政府共同宣布一項合作提案，計畫將華府棒球「華盛頓首都隊」(Washington Capitals)和籃球「華盛頓巫師隊」(Wizards)從首都搬遷到維州亞歷山卓市(Alexandria)，此消息公布以來，華府官員、以及華府和維州兩地民眾、商家的評價褒貶不一，智庫學者也積極分析此改變可能給首都帶來的影響。

華府政策中心的報告指出，Capital One Arena體育場1997年啟用後，帶動整個華埠的發展，當時該體育館附近方圓半哩有14棟居民住宅，如今同範圍社區已增加了28棟新的住宅大樓。

隨著居民增多，該體育場附近的商家數量、就業機會成長速度，在新冠疫情 之前也超過華府其他眾多社區，1999年Capital One Arena體育場方圓半哩內有69家餐廳，到新冠疫情前共增加到139家，不過疫情重創後，當前僅剩98家。

分析報告指出，若兩支著名球隊離開華府，Capital One Arena體育場附近的大量企業也將關閉或搬遷，此趨勢從疫情期間就有反映，許多業者表示，沒有體育賽事，華埠的吸引力大大降低，生意難做，因此他們轉移陣地，華府政策中心的報告表示，若商家進一步撤出華埠，預計該社區將損失至少2250個工作崗位，每年銷售額也將減少7600萬元。

維州和Monumental Sports的合作提案若要向前推進，仍須經歷許多步驟，包括亞歷山卓市議會和維州州議會分別通過，此外也要照顧各社區民眾的意見。

華府政策中心首席主任薩音(Yesim Sayin)表示，此合作提案公布之前，華埠就已經因新冠疫情走下坡路，小商家、餐廳的生存非常艱難，且若Capital One Arena體育館使用率下降，華埠的犯罪問題恐將惡化，這更會迫使小商家遷出華埠，「願意在華埠閒逛的民眾減少，商家生意更難做，犯罪案件相應上升，造成惡性循環」。

雖然華府球隊搬出華埠對首都是「噩耗」，但薩音表示，此事也不應成為「訂定華埠乃至華府整個城市未來發展的唯一因素」，她表示，與其他郡市相比，華府仍有許多優勢，包括政府直接管轄公校系統、警察局、消防隊等，這有助於首都各部門和機構制定全面的政策，並相互協調。