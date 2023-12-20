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逃稅135萬、盜用救濟金 華府餐館業主被判監禁57個月

記者張筠／華盛頓報導
Ristorante Piccolo餐廳業主因偷稅、盜竊新冠小商家救濟金，夫婦兩人被判57個月監禁。（取自餐廳官網）
Ristorante Piccolo餐廳業主因偷稅、盜竊新冠小商家救濟金，夫婦兩人被判57個月監禁。（取自餐廳官網）

華府喬治城(Georgetown)餐廳Ristorante Piccolo的業主因偷稅、盜竊新冠疫情救濟金用於私人投資，日前被判57個月監禁，並被勒令向國稅局償還135萬元稅款，以及73萬8000元的小商家救濟金；目前該餐廳網站已顯示「暫停營業」。

被判刑的為Ristorante Piccolo兩位業者，包括63歲的葛漢·卡克比(Gholam Kowkabi)和他64歲的妻子卡倫·卡克比(Karen Kowkabi)，他們是維州維也納市(Vienna)居民，今年8月他們在法庭上承認逃稅，他們沒有按時繳納135萬元稅款，此外他們還盜用了2020年政府專門給小商家提供的新冠救濟金，用73萬 8000元作為個人投資。

檢察官表示，葛漢承認他們用新冠救濟金在馬州Ocean City投資買了一套海濱公寓，還用此支付家庭度假費用、孩子的大學費用等個人開銷；根據法律文件，葛漢新冠疫情期間共收到超過160萬元的疫情小商家救濟金，但他將其中一部分用於「個人致富的目的」，除了在Ocean City的房產，他們還在維州福斯教堂市(Falls Church)買了兩套房，並「未經授權」在維州麥克林(McLean)開了第二家餐館。

根據聯邦司法部(DOJ)的文件，卡克比夫婦從1998年開設Ristorante Piccolo餐廳到2018年間，他們家庭累積的未繳稅款超過135萬元，葛漢也承認隱瞞家庭資產，並試圖通過餐廳使用的商業帳戶來賺取、隱藏個人利益。

卡克比夫婦因此面臨57個月監禁，而出獄後，他們還將面臨24個月的緩刑；他們的餐廳也已暫停營業，但官網顯示的理由是「因火災損害，暫停營業」。

他們經營的餐廳Ristorante Piccolo今年6月曾發生二級火災，導致屋頂垮塌，消防團隊花了近四小時才撲滅大火，兩名消防人員在此案中受輕傷。

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