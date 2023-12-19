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華府兩球隊進駐維州 亞市民眾褒貶不一

記者張筠／維州報導
維州民眾對華府兩球隊進駐的提案褒貶不一，反對者認為納稅人的心血不應該用於投資體育事業，而應拓展公共服務。（記者張筠／攝影）
維州民眾對華府兩球隊進駐的提案褒貶不一，反對者認為納稅人的心血不應該用於投資體育事業，而應拓展公共服務。（記者張筠／攝影）

華府兩球隊或將進駐維州亞歷山卓市(Alexandria City)的提案公布近一周以來，除了華府官員失望，市中心商家業者擔憂之外，部分維州民眾也不太歡迎此提案，他們認為全新的娛樂園區雖能促進地方經濟，但恐將導致道路水洩不通，打破社區悠閒寧靜的狀態，此外他們也批評城市稅收應用於拓展公共服務。

華府球隊集團「Monumental Sports」和維州上周宣布一項20億元的合作提案，計畫2028年將華府棒球「華盛頓首都隊」(Washington Capitals)和籃球「奇才隊」(Wizards)遷到維州亞歷山卓市，該合作案包括在Potomac Yard建立大型Alexandria Arena體育場、地下停車場、大型音樂廳。

部分民眾擔憂大型體育場興建後，亞歷山卓市原本寧靜、悠閒的生活環境將被洶湧人潮打破...
部分民眾擔憂大型體育場興建後，亞歷山卓市原本寧靜、悠閒的生活環境將被洶湧人潮打破。（記者張筠／攝影）

維州官員表示這將給維州創造逾3萬工作崗位，促進房市，吸引年輕人遷入，多數民眾對此提案持歡迎或中立態度，不過也有部分民眾反對，擔憂這將大增當地交通壓力，搶占市府本可用於建設其他公共項目和服務的稅收；身為亞歷山卓市居民，維州聯邦參議員華納(Mark Warner)表示，若州府和市府官員能在宣布此合作提案前與民眾溝通，可能不會引發那麼強烈的反彈。

維州政府日前也公布了此合作提案可能會產生的與民眾生活品質和財政等相關的問題，包括Potomac Yard社區將長期迎來大量民眾，尤其該社區已有亞馬遜第二總部和維吉尼亞理工大學的校園，新的大型體育場館預計將加劇當地人潮和交通壓力，且若體育場建成，該社區預計每年將有超過200場活動。

有民眾表示，市府與其用民眾稅收建設大型體育場館，不如多花心思和財力升級亞歷山大卓市的自行車道、人行道、停車空間等，此外還有民眾擔心整個娛樂園區，將讓相鄰的雷根國家機場(DCA)不堪重負。

維州和亞歷山卓市官員雖未公布完善地方交通的具體項目，但可能與VRE、Amtrak...
維州和亞歷山卓市官員雖未公布完善地方交通的具體項目，但可能與VRE、Amtrak、水上計程車等項目有關。（記者張筠／攝影）

維州和亞歷山卓市官員已計畫投資1.5至2億元用於改善當地交通，但尚未公布具體作法，根據亞歷山卓市官員的討論，可能的項目包括完善該市DASH系統公車服務、增設一條快速公車服務、增加Del Ray和Rosemont社區的街道安全措施，此外還有可能推動與VRE、Amtrak或水上計程車(water taxi)相關的項目。

提升維州交通建設是該合作提案的一大福利，不過目前首都捷運局(WMATA)面臨7億5000萬元的預算赤字，若不解決，大華府恐將有十個地鐵站關閉，地鐵班次也將減少，部分民眾質疑若不先挽救大華府地鐵系統，球隊進駐所帶來的福利，恐怕也無法良好兌現。

除了對交通壓力的擔憂，維州不少納稅人也表示，「為何我們繳的稅收最終要進入Monumental Sports公司老闆Ted Leonsis的囊中，而不是用於拓展公共服務？」有住在維州的球迷表示，雖然首都隊遷來維州對我們更方便，「但將原本可用於擴展住房資源的資金投入到球場建設，我實在無法支持。」

此合作提案若要推進，需要亞歷山卓市議會和維州州議會的批准，因此距離成功仍長路漫漫。

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