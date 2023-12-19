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維州3郡市獲聯邦補助 建沿海步道、提升道路安全

記者張筠／維州報導

聯邦運輸部(DOT)日前向維州維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)提供1490萬元，這是維州郡市獲得關於地區交通建設的最大一筆資助，這筆款項將用於完善維州海濱步道系統，重點支持維吉尼亞海灘的步道更新；州府里奇蒙(Richmond)以及族裔多元的費爾法克斯市(Fairfax City)也獲得聯邦補助，將提升道路安全，增設紅綠燈、行人指示牌等。

這些資助款項是兩黨共同支持的基礎建設法案中的一部分，屬於「人人享有安全道路」(Safe Streets and Roads for All)的項目，維吉尼亞海灘市獲得1490萬元，里奇蒙獲得1070萬元，費爾法克斯市獲得160萬元。

維吉尼亞海灘市官員表示，聯邦提供的資金將重點用於建設該市沿海一條12哩、東西走向的步道，且一直延伸到海濱，風景壯麗；目前維吉尼亞海灘的人行道狹窄，且常有自行車或滑板穿行，相對擁擠，新步道將提升民眾在海邊的運動和休閒體驗。

這條步道也將是連結維州州府里奇蒙(Richmond)和維吉尼亞海灘海濱(Virginia Beach Oceanfront)的最後一段，修成即標誌維州步道系統(regional trail system)的完工；維吉尼亞海灘市發言人羅素(Tiffany Russell)說，目前該市已有1.5哩的步道，聯邦政府的資金將重點支持3哩人行道和自行車道的建設，保護行人與自行車安全，此外聯邦政府也會支持Independence大道上一座可升降大橋的建設，這些項目預計共耗資1950萬元。

維州沿海各郡市官員早在1981年就提出步道修建計畫，逾12個郡市也已因「人人享有安全道路」項目中獲得總計3640萬元的聯邦補助資金，該項目將在2026年結束，目前聯邦政府已在全國撥款了17億元。

里奇蒙官員將用聯邦政府提供的1070萬元提升13條主要交通的安全狀況，包括增設LED路燈、闖紅燈攝像頭、行人指示牌，並增加為殘障人士服務的交通站點，更新自行車道，將自行車與一般車輛隔離。

費爾法克斯市將重點推動「慢行街道」(Slow Streets)試行計畫，其中也包括升級Springfield Plaza大商場附近的道路安全。

維吉尼亞 維州 聯邦政府

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