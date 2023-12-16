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華府2球隊或遷維州 華埠商家憂前途

記者張筠／華盛頓報導
部分餐廳業主表示，Gallery Place社區近幾年犯罪問題加劇，還有毒品交易，導致人煙稀少，損傷生意。（記者張筠／攝影）
部分餐廳業主表示，Gallery Place社區近幾年犯罪問題加劇，還有毒品交易，導致人煙稀少，損傷生意。（記者張筠／攝影）

球隊集團「Monumental Sports」與維州日前宣布合作提案，若順利獲批，華府兩球隊將在2028年遷至維州，此消息一傳出，華府華埠不少餐廳業者便開始擔憂，生怕他們剛從疫情中緩慢恢復的生意，將因球隊遷走而一蹶不振。

在新冠疫情最嚴重時，華府華埠幾乎變成一座「鬼城」，Capital One Arena球場附近的餐廳和酒吧，近幾年因大型活動減少、通勤往返華府的上班族減少而生意慘淡，如今又傳出華府的兩支球隊可能遷出華埠，商家業主獲知消息後，心情格外沮喪。

華府華埠許多商家表示，Capital One Arena體育館是他們生意興旺的主...
華府華埠許多商家表示，Capital One Arena體育館是他們生意興旺的主要原因，若兩球隊遷走，他們恐將無法堅持。（記者張筠／攝影）

在Capital One Arena體育場附近經營Free State酒吧的業主李奧納德(Hilarey Leonard)說，疫情之後，華埠始終沒有恢復生機，甚至有很多連鎖店家關閉，人煙稀少導致犯罪問題也更嚴重，還常有毒品交易。

「近兩年我們勉強實現收支平衡，近期酒吧也開始有利潤回升，尤其假期生意回暖」，李奧納德說，商家生意依然高度倚賴Capital One Arena體育場，尤其華盛頓首都隊(Washington Capitals)主場比賽會吸引大量顧客，「若未來該球隊遷走，我們的生意恐怕更難維持。」

雖然該合作案與最終確認仍有一段距離，且Monumental Sports也計畫持續投資發展Capital One Arena球場及附近社區，但商家業者們表示這不可同日而語，李奧納德的店面租約將在兩年後到期，「是否續租恐怕是非常艱難的決定。」

Clyde餐飲集團也表示，若華府兩球隊遷走，它將把長期在Gallery Place地鐵站附近的旗下餐廳撤走，「兩球隊可能遷走的消息令人心碎，我們過去18年在Gallery Place與兩球隊緊密合作」，該集團希望華府能將兩支球隊留住，否則Clyde集團也將為旗下餐廳另尋新址。

商家業主們生怕剛從疫情中緩慢恢復的生意，會因球隊遷走而一蹶不振。（記者張筠 ／攝...
商家業主們生怕剛從疫情中緩慢恢復的生意，會因球隊遷走而一蹶不振。（記者張筠 ／攝影）

日前宣布熄燈的華埠商家包括Deco酒吧，其老闆蘭迪尼(Noe Landini)去年11月選擇關閉這間有八年歷史的酒吧，主要原因是顧客減少，犯罪率上升；Flight Wine酒吧也將在本月底結束在華埠長達十年的經營，業主阿米爾(Kabir Amir)稱，疫情後生意減半，到華埠享受體育比賽的人潮也減少。

儘管如此，華埠仍有米其林名廚(José Andrés)及其團隊經營的店面，包括在體育館啟用幾年後、於1993年開張的Jaleo餐廳，Zaytnya、China Chilcano、Oyamel、Minibar等餐廳、酒吧也都在附近，Andrés仍對華埠抱有希望，並支持兩球隊留在華府。

華埠 華府 疫情

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