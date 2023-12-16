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華府犯罪惡化 或推進2球隊出走

記者張筠／華盛頓報導
若合作案獲批，華盛頓首都隊和奇才隊將在2028年進駐維州亞歷山卓市。（不動產投資商JBG Smith提供）
若合作案獲批，華盛頓首都隊和奇才隊將在2028年進駐維州亞歷山卓市。（不動產投資商JBG Smith提供）

華府球隊集團「Monumental Sports」和維州本周宣布合作提案，計畫2028年將華府棒球「華盛頓首都隊」(Washington Capitals)和籃球「奇才隊」(Wizards)的球場，從首都華府搬到維州亞歷山卓市(Alexandria)，華府官員仍在盡力挽留兩球隊，但有評論指不斷惡化的犯罪問題，終將讓華府從這場競爭中出局。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)、亞歷山卓市官員與Monumental Sports官員日前宣布合作提案，包括將Potomac Yard打造成全新的娛樂園區，建立一座大型「Alexandria Arena」體育場、地下停車場、一座可容納6000座位的音樂廳。

維州官員熱烈歡迎，表示這將大力促進Potomac Yard社區、雷根國家機場(DCA)的交通建設，從經濟上看，預計將給維州創造逾3萬工作崗位，也有助於促進房市，相鄰的維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)National Landing創新校區，也期待此計畫會帶來更多青年學子。

有人歡喜有人愁，華府市長包瑟(Muriel Bowser)對此很失望，但她仍未失去希望，提出華府「所能提供的最好方案」，包括將Monumental Sports與Capital One Arena球場的租約延至2052年，但期間兩球隊不能搬遷到其他地區，未來三年華府也將給該公司提供5億元，支持球場翻新，擴大投資。

「這是對球迷、華府、乃至整個大華府地區都最好的方案」，包瑟也稱，與華府的合作會更靈活，與維州合作的方案，需要亞歷山卓市議會和維州州議會的批准，「在華府的進度會更快，預計最快明年2月市議會表決，若通過，Monumental Sports明年春季就能拿到翻新球場的資金」，且華府球隊的主場設在首都，比其他地方都更合理。

包瑟說，華府已與Monumental Sports協商了幾個月，該5億元本來也在市府的預算內，但由於該資金涉及債務上限(debt cap)，因此資金流也被限制。

除了市府提供的方案本身，華府的犯罪問題也在一定程度上左右此合作，華府暴力劫車、搶劫、槍擊案等案件，近期增長明顯，尤其Capital One Arena球場所在的華埠環境不盡如人意，不少民眾表示晚間不敢在該社區閒逛，地鐵站附近常有遊民，有民眾批評包瑟對打擊犯罪只會「開口頭支票」，對此包瑟稱，犯罪增加的因素有很多，過去幾年市府已盡力壓制。

讓華府兩球隊遷至維州的支持者稱，亞歷山卓市Potomac Yard社區遠比華府市中心更安全，Monumental Sports公司也表示，若兩球隊在維州安置新家，華埠Capital One Arena仍將持續使用，除了讓另一支籃球隊「華盛頓神秘」(Washington Mystics)進駐，該球場也將翻新，未來持續舉辦音樂會和大學體育比賽，最多可容納2萬人。

華府 維州 華埠

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