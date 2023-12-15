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大華府文化沙龍 王軍濤12/16談習近平

【華盛頓訊】

大華府「波多馬克文化沙龍」16日上午9時30分至11時，邀請中國民主運動活動家王軍濤，主講「習近平的挫敗、整盤與中共即將到來的劫難」。過去一年習近平鞏固權力，全面恢復共產黨的「一元化」領導，摧毀香港的自由與法治，打壓民營企業，繼續戰狼外交。

但經濟上，房地產市場崩塌，債務壓力空前，地方政府入不敷出，公務員減薪，國內消費疲軟，出口下滑，外資流失，一帶一路峰會規模銳減；國際關係上，中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗成為西方新的敵對軸心國，美、日、韓因此加強軍事上的協調合作，應付朝鮮半島和台灣的潛在軍事危機，這將大大增加使用武力解決台灣問題的成本。

從國內政治上看，習近平親手提拔、剛上任的外交部長、國防部長、太空部隊司令等遭清洗、銷聲匿跡；面對層層困難，習近平轉而採取一系列「整盤」措施，包括安撫民營企業，參加舊金山的亞太經濟合作首腦會議，向美國商界伸出橄欖枝。

但這些作法是否有效，能否轉變中共走向衰退甚至劫難的趨勢？曾因1976年組織同學參與「四五運動」而被關押的王軍濤將分享他的看法，他1989年捲入「六四學潮」，被判有期徒刑13年，1994年流放美國。他曾就讀北京大學技術物理系，後來獲得哈佛大學政治碩士和哥倫比亞大學政治學博士。

講座：https://shorturl.at/euFTW。

習近平 中共 一帶一路

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