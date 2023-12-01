馬州蒙郡郡長 與華社交流2025財年預算

艾瑞奇(後排右四)、孫文影(前排中間)在論壇後與CCACC董事及同仁們合影。（主辦方提供）

馬州蒙郡(Montgomery County)2025財年運營預算 論壇日前在美京華人活動中心(CCACC)成功舉辦，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)關懷華人社區，也詳細解釋政府加大公校投資力度的原因，分享政府提高教育 質量和學生福祉的目標，CCACC也建言郡府增加對亞裔 老人和兒童的補助。

CCACC董事黃幼基主持論壇，他表示，今年蒙郡從9月至12月共舉辦十次運營預算論壇，其中一次選址CCACC，足見郡長對華裔社區的關注，且艾瑞奇自上任以來，每個月都會為市民報告郡府的大小事，其主動的態度表明政府樂意分享運作情況，促進市民參與感，提升政府和民眾之間的關係。

蒙郡住房和社區事務局財務及行政處長林伯芬介紹郡府在財政規畫中的首要考慮，聚焦社區服務和公共設施兩大領域，她表示，政府預算的制定要從收入估算、信貸收入、資本投入，再到州法和聯邦法律的變化等方面綜合考慮，從而做出明確決策保證社區健康發展。

2024財年蒙郡政府的核定總收入為67億3950萬元，其中房產稅占31.3%，個人所得稅占28.6%，其他服務收費、罰款及雜項分別占比6.9%和3.3%。在支出方面，蒙郡2024財年總支出67億6080萬元，其中蒙郡公校占最大部分，比率為46.8%，公共安全和醫療服務分別占比10.4%和7%。

艾瑞奇在論壇中說明2001年至2024財年對蒙郡公校的撥款情況，強調提高教育質量和學生福祉是建設社區的基礎，他也介紹蒙郡的稅費結構，指出可能阻礙個體和機構發展的隱患；在應對兒童飢餓和糧食短缺的問題上，蒙郡2024財年設立了應對疫情的基礎資金，並推行「消除兒童飢餓問題策略」。