路口缺導護員 馬州2童被撞死

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)公校 20日發生兒童上學被撞死的悲劇，警方21日公布兩名受害兒童，分別為五歲男童索沙(Sky Sosa)和十歲女童瑪巴(Shalom Mbah)，肇事司機仍在接受調查，目前未面臨任何指控；警方表示，案發路口的交通導護員去年夏天退休 ，至今尚無人填補該職缺。

該案發生在20日上午8時左右，喬治王子郡警長阿齊茲(Malik Aziz)表示，當時剛好是孩子們上學的時段，兩名兒童由一名親戚帶著去Riverdale小學，但在Riverdale路和Taylor路交口過街時，一名女司機駕著休旅車試圖左轉，撞到他們三人，兩名兒童送醫後不治，男性成年人受傷，但無生命危險。

肇事女司機沒有受傷，她當時留在現場配合調查，目前尚未面臨任何指控，警方表示仍需回顧案件過程，但調查可能需要幾個月，「根據致命事故的處理標準，警方需進行碰撞分析、試圖還原事發過程，調查完成後移交喬治王子郡檢察官辦公室，由該部門判斷可能的刑事指控。」

此案發生當時正是許多家長帶著孩子們上學的時間，事故給不少民眾留下陰影，Riverdale小學20日提前放學，21日也全面改為線上教學；喬治王子郡教育總監 豪斯(Millard House II)通過聲明向受影響家庭送上悼念，該郡公校系統將提供實體和線上的心理輔導，幫助各家庭走出陰霾。

面對如此慘痛的情況，有家長質疑當時該路口為何沒有交通指導員(crossing guards)，但阿齊茲說，「在當時的情況下，有無交通指導員並不會帶來太大改變」，不過他也承認，在疫情後聘請交通指導員變得愈來愈困難，「目前人力嚴重不足，因此也鼓勵家長們為了孩子的安全，積極申請在上下學時段指揮交通。」

據悉，案發路口原來的交通指導員去年夏天退休，至今尚未有人填補該職缺，喬治王子郡警方在未來幾周，將面試幾名應聘的候選人。

案件目擊者米勒德(Millard)肯定執法人員在第一時間的反應，儘管兩名年輕可愛的生命最終沒能被挽回，但警方的應急處理已非常專業到位，「盼望社區和政府能繼續合作，共同避免未來再發生類似悲劇。」

警方仍在試圖恢復案發全過程，呼籲有線索或有影像資料的民眾協助辦案，可致電(301)731-4422。