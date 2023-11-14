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專家：防車被盜 後車窗也應裝警報器

記者張筠／馬州報導

暴力劫車問題對於大華府許多郡市的居民來說已不再是新鮮事，雖然執法部門仍在想方設法打擊此類暴力犯罪，不少民眾仍遭遇財產損失，甚至有很多車輛在光天化日下被砸破窗戶，對此馬州專業工程師提醒民眾，很多車的後車窗沒有連結防盜系統，相當於被破壞後也不會發出警報，建議更新車輛安全系統，更重要的也是避免將個人貴重物品留在車內。

擔任24年的馬州汽車玻璃專業工程師葛雷夫(Terrence Glover)說，多數汽車的警報系統都沒有覆蓋後車窗，「這意味著不法分子若砸破後車窗，甚至撬開後備箱闖入車內，車輛也不會發出警報」，很多竊盜車輛歹徒都是利用此安全漏洞來偷竊財物，「有些扒手會用電子探測器偵測車內是否有貴重電器、現金、甚至偷竊藥品。」

葛雷夫因此建議車主們更新汽車的安全系統，為前後車窗、後備箱都安裝防盜裝置，這類加裝的安全系統價位在100至1000元不等，根據車輛大小和系統安全程度浮動，「雖然加裝的防盜系統一般耗資不菲，但近期劫車案頻發，許多作案經驗豐富的盜賊團伙甚至能在午餐時間，砸破路邊車輛的窗戶，還不引起他人注意」。

葛雷夫說，就算安全系統完善，若車內留有貴重物品，仍有可能被不法分子盯上，「最重要的是切勿將個人物品留在車內，停車盡量選擇人多熱鬧且有足夠照明的地方。」

馬州 暴力犯罪 安全漏洞

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