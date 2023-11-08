維州普選登場 墮胎議題成焦點

部分選民表示，今年最關心墮胎議題，這也是他們積極投票的原因。（記者張筠 / 攝影）

維州 普選7日舉行，今年的選舉結果將左右維州未來幾年的走向，作為「搖擺州」，維州普選也備受全美關注，民主黨極力希望奪回維州眾議會的主導權，而共和黨 人也力爭全面控制州議會，在墮胎 、教育問題等方面進一步收緊規範，不少選民7日投票時也稱，墮胎是他們今年選舉最關心的議題。

維州是全美今年改選立法部門的四個州之一，其結果可能反映2024年總統大選的走向，而維州民眾今年最關注是墮胎議題。

去年美國最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，維州共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)推動更嚴格的墮胎禁令提案，計畫禁止15周以上的墮胎，因被強暴、亂倫而懷孕，或母親有生命危險者可除外，但該提案後來被民主黨主導的州參議會攔阻。

瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)政治科學教授弗朗斯沃特(Stephen Fransworth)表示，若共和黨今年進一步取得州參議會的主導權，維州將全面由共和黨控制，可預見的是維州必定會通過嚴格的墮胎禁令。

對民主黨人來說，這也是今年普選格外激烈的原因；部分選民表示，今年他們比往常更積極投票，主要是「擔心共和黨會剝奪婦女本該享有的基本權利」，他們知道楊京一定會繼續推動墮胎禁令，因此他們要確保民主黨人不會丟掉州參議會的主導權，甚至可以進一步拿下州眾議會，「女性和醫生們有權做決定」。

北維州是「偏藍」的地區，費郡(Fairfax County)選民葛林(Stephanie Greene)說，民眾基本權利的保障是一個國家和地區的關鍵，「我今年來投票是為爭取自己身為女性的基本權利，就像公民享有自由表達權利一樣，我們女性也應當有為自己身體作主的權利。」

除了墮胎問題，經濟發展也是維州選民重點考慮的內容，根據維州Christopher Newport大學日前的一項民調，多數維州民眾首要在意的議題為「經濟發展和通貨膨脹」；民主黨人試圖通過普及可負擔醫療保險、推廣更自由包容的公共教育、以及更好的工作待遇來吸引選民支持，而共和黨人主張的重點集中在提升公共安全，在公校教育中強調家長權利，平衡政府預算等方面。

楊京兩年前上任州長至今，持續強調家長在公校教育中的話語權，從最初的放寬防疫政策，讓家長自行決定孩子是否要戴口罩上課，到如今與孩子性別認同相關的議題需知會家長等，楊京政府的做法全都指向「家長是孩子成長和教育過程中的主要角色」的核心價值。