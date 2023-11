改善網約車安全 華府發免費攝影機

為了保障網約共享車(rideshare)和送餐服務等司機的安全,華府 7日向本地司機發放免費攝影機,鼓勵符合資格的司機領取,改善網約車 的環境和秩序,也有助於打擊劫車等暴力犯罪 。

與網約車服務有關的事故近幾年在大華府頻繁發生,此前曾有一名維州乘客在華府坐上網約車不久後,發現司機未按照地圖顯示的路線行駛,在每個路口都往反方向轉彎,疑似要綁架她,她聯絡約車公司想求助也未得及時回覆,後來她不得已便趁時機跳車,所幸沒有受傷,但此事給她留下陰影,網約車的安全問題也因此在社區引發熱烈討論。

除了乘客有顧慮,部分網約車司機也擔憂會遇到惹事的乘客,或在路上遇到不法份子,被搶劫甚至暴力威脅;為解決這些問題,包瑟(Muriel Bowser)政府決定向司機們發放攝影機,如此可將車內發生的情況記錄存檔,除了7日發放之外,市府將在14日第二次發放,有意領取的司機需向市府提供居住證明、駕照號碼、車輛信息,以及在網約車或送餐服務公司工作的證明。

此項目由市長辦公室、華府夜生活文化辦公室(Office of Nightlife Culture)、華府出租車輛管理局(Department of For Hire Vehicles)和食品配送服務公司DoorDash聯合推出,該機器可錄下司機們服務過程中的聲音和影像,若過程中發生犯罪問題,可供警方作為證據。

DoorDash的全美公共政策長官霍頓(John Horton)表示,新冠疫情後越來越多民眾依賴食品配送服務,但期間也曾出現不少犯罪問題,尤其近幾年劫車問題在各大城市加劇,很多員工在工作過程中受到身心及財產損傷,「我們很慶幸華府市長如今推出此項目,反映華府致力保障各行業員工的利益,也有決心打擊暴力問題。」