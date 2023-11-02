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希望中校西城區 師生變裝歡慶萬聖節

維州訊
孩子們也裝扮成各種可愛角色，迎接一年一度的萬聖節。（學校提供）
孩子們也裝扮成各種可愛角色，迎接一年一度的萬聖節。（學校提供）

華府希望中文學校西城校區日前舉行家長大會和萬聖節慶祝活動，給秋日增添樂趣，也提升師生與家長們的凝聚力。

學校理事會和義工們特別布置學校，有笑容可掬的南瓜燈、張牙舞爪的大蜘蛛、充滿神祕感的白霧布等等，此外還有各類深受孩子們喜愛的糖果。

學校理事會和義工們發揮創意盛裝打扮，陪伴孩子們慶祝萬聖節。（學校提供）
學校理事會和義工們發揮創意盛裝打扮，陪伴孩子們慶祝萬聖節。（學校提供）

理事會義工們隨後穿上節日盛裝，教務長陳鑫身著中世紀文藝復興時期的復古連衣裙，總務長朱靜打扮成可愛的小蜜蜂，還有義工裝扮成自由女神，校長張群和校務長小葉等人各自準備巫婆帽……各類角色粉墨登場，為孩子們預備驚喜。

小朋友們的打扮也創意動人，有可愛的小南瓜、超級大英雄，還有許多漂亮甜美的小仙女，其中一個孩子穿著充氣恐龍，吸引全場矚目。不過無論角色為何，小朋友們在糖果面前都「原形畢露」，他們在糖桌前戀戀不捨的神情，令義工們忍俊不禁。

無論角色為何，小朋友們在糖果面前都「原形畢露」，令義工們忍俊不禁。（學校提供）
無論角色為何，小朋友們在糖果面前都「原形畢露」，令義工們忍俊不禁。（學校提供）

隨後的家長大會圓滿進行，家長和老師、學校管理層討論各項事務，張群介紹學校概況及今年秋季註冊情況，小葉講述校區租賃管理，朱靜講解註冊流程和收費細節，陳鑫介紹課程設置、教師招聘、教師團隊管理等工作安排，義工們也輪流介紹所負責的工作，並鼓勵更多家長加入。

希望西城校區2024學年春季註冊馬上開始，詳情可登錄：https://shorturl.at/wLOV1

萬聖節 華府 自由女神

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