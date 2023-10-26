大華府健康中心 10/29蒙郡華裔社區免費健檢

健康檢查內容包括血液化驗、體重及BMI指數、血壓、聽力、眼科、骨密度、心電圖等，也提供義診諮詢。（主辦方提供）

大華府社區健康服務中心日前在維州 費郡舉辦健康日活動，為近50名無醫保 民眾免費健康檢查，多數為華裔 ，也包括西語裔等少數族裔民眾，這是該中心疫情後首次恢復實體社區健康服務日。

健康檢查內容包括血液化驗、體重及BMI指數、血壓、聽力、眼科、骨密度、心電圖等，也提供義診諮詢；此社區服務已持續了九年，每年在維州費郡、馬州蒙郡和哈維郡舉辦，專為低收入、無醫保的民眾免費健檢。

大華府社區健康服務中心日前在維州費郡舉辦健康日活動，為近50位民眾免費健檢。（主辦方提供）

今年費郡健康服務日由維州執照家庭醫生余維新組織醫護團隊，提供義診諮詢，逾20名義工協助各項事務，費郡衛生局長Gloria也到現場看望、感謝並鼓勵志願團隊，費郡衛生局和多個社區醫療機構也在現場設立資訊台，提供乙肝預防及治療等方面的資訊。

該中心29日下午2時至5時，將舉行2023年度第二場健康服務日，在蒙郡華裔社區為無醫保者提供免費健康檢查，包括血液化驗、血壓、骨密度、聽力檢查、抑鬱症篩查等。現場也將有多位本地華裔醫生提供義診，包括全科醫生于濤、樊薇、蒙舟，以及內分泌科醫生何杰、身心科醫生邵曉平。

活動當天還有中文健康講座，華裔藥劑師坤何Mandy Kwong將主講「止痛藥使用常識及納洛酮使用培訓」，講座後會免費發放納洛酮。

幾名華裔健康保險專家將提供健康保險及Medicare申請的免費諮詢服務，蒙郡政府衛生局等政府部門也會設立資訊台，幫助老年居民了解公共福利資源，包括介紹老年人助聽設備項目等。

活動地點：蒙郡德國鎮的陽光保健養生中心(20420 Century Blvd, Germantown, MD 20874)。詳情可致電或短信至(240)658-9228。