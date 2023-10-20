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馬州體育博彩成癮 年輕族群大增

記者張筠／馬州報導

馬州立法者日前表示，體育博彩(sports betting)發展迅速，該項目也成為馬州最主要的博彩形式，不過州府收入仍無法完全支持馬州的「博彩問題服務基金」(Problem Gaming Fund)，該服務旨在幫助因遊戲或博彩成癮的民眾重回正常生活。

州府稱，目前尋求此幫助的年輕人愈來愈多，未來恐供不應求。

馬州致力矯正博彩問題的「博彩問題精進中心」主任德萊克斯(Mary Drexler)表示，體育博彩在馬州深受民眾喜愛，也逐漸成為最流行的博彩形式，「但由於網路和手機普及，博彩對年輕民眾的影響愈來愈大」，許多年輕人因此上癮。

「我們雖然樂見體育博彩的蓬勃發展，為州府創造良好利潤，但遺憾的是愈來愈多短信、電話、郵件湧入，大量年輕人及其家人尋求州府幫助，希望擺脫遊戲成癮的問題」，德萊克斯說，尋求輔助的年輕民眾已占主要比率，「少數族裔的年輕男性增長最明顯」。

雖然立法者分析稱，州府為「博彩問題服務基金」提供的預算足夠支付免費矯正服務，但德萊克斯說，體育博彩行業的廣告鋪天蓋地，州府服務及資源的擴充速度難以望其項背。

德萊克斯說，「州府致力幫助公眾建立對博彩的正確認識，與博彩保持健康關係，但體育博彩行業及商家們每年斥數百萬元宣傳，導致很多年輕人在尚未了解其危害的情況下一頭栽入」，此外，很多人上癮前也不知道如何尋求幫助，容易造成其他社會問題。

馬州立法服務廳(Department of Legislative Services)日前公布的報告指出，體育博彩有望成為馬州最大的單一博彩形式，2022年傳統博彩和賭場遊戲的收入分別為20億元和25億元，而2022年12月至今年9月，馬州體育博彩已創30億元，若碰上橄欖球賽季，該數字恐怕會再飆升。

「博彩問題精進中心」提出，州府應豐富「博彩問題服務基金」的資金來源，或設置每年有固定比率的政府收入能支持此項目，政府也可與體育博彩業者們協商，與各高校合作，平衡娛樂和教育，讓民眾健康對待博彩活動。

馬州 預算 教育

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