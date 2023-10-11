度假卻遇軍事突襲…維州人困耶路撒冷 聖城變鬼城

佩科夫斯基上周到耶路撒冷度假，沒想到被捲入戰爭，如今被困，仍未返美。(佩科夫斯基提供)

維州阿靈頓郡(Arlington)居民佩科夫斯基(Jane Petkofsky)上周抵達耶路撒冷(Jerusalem)，計畫與朋友在這座「聖城」度假一周，誰知巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas)幾天後軍事突襲以色列 ，硝煙四起，如今變成一座「鬼城」，曾見證過911恐怖襲擊的她表示，如今所經歷的相當於另一次恐怖攻擊。

佩科夫斯基回顧以巴衝突爆發以來的經歷，7日早晨第一次警報令多數人驚醒，「在戶外的民眾都慌忙躲進樓房或地下室」，當時耶路撒冷城的民眾尚不清楚發生了什麼，這次軍事襲擊發生在猶太 教的「安息日」(Sabbath)，這天所有猶太人都不得使用手機等科技產品，「但警報一再拉響，我只好請求寄宿家庭的主人破例讓我們使用手機，一查新聞才知道事情的嚴重性。」

與此同時，第二次警報響起，並伴隨多次爆炸聲，「每次警報響起，我們必須在一分半鐘找到躲避之處」，佩科夫斯基說，整個場景就像戰爭片，難以言喻的恐慌和不安瀰漫在每個人心頭。

「耶路撒冷現在就像一座鬼城，一切都非常安靜，學校全部關閉，商家也都不營業了，路上空無一人」，她也非常擔憂那些來到此地旅遊卻被綁架成人質的民眾，「每天都對哈瑪斯會有什麼極端行為而感到非常害怕。」

佩科夫斯基在2001年9月11日時是美國最高法院的一名律師，她回憶當時開車經過目睹五角大樓遭恐怖襲擊的場景，以及事後整個首都乃至美國瀰漫在恐怖與悲傷中，「如今的耶路撒冷城就像那時的紐約和華府一樣，最可怕的是不知道接下來還會發生什麼，是否還有更多襲擊？戰爭何時結束？整座城市淪陷到什麼程度？」這些情況無人知曉。

佩科夫斯基和朋友一面尋找藏身之處，一面也積極探索回家的路，她訂了兩張回美機票，「萬一第一趟航班被迫取消還能有希望」，但目前已有多家航空公司宣布暫停往返以色列的航班。