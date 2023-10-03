舞劇「花木蘭」驚豔華府 與民眾共度中秋夜

舞劇「花木蘭」演員與中演公司合影留念。(記者王稚融／攝影)

中國舞劇《花木蘭 》9月29日晚在華盛頓甘迺迪藝術中心歌劇 院驚豔亮相，中國駐美國大使謝鋒 等嘉賓與現場1800餘名觀眾共同觀看了當晚的演出。該劇經過舞蹈和音樂的演繹，讓花木蘭女扮男裝、替父從軍的故事深深打動了美國觀眾，為中美文化交流畫上濃墨重彩的一筆。

「花木蘭」主角郝若琦(左)、夏天(右)與中演公司總經理李保宗(左二)合影。(記者王稚融／攝影)

在華盛頓首演開演前的貴賓與記者會上，中國駐美國大使謝鋒、中國對外文化集團有限公司總經理李保宗、寧波演藝集團董事長林紅與美國表演藝術專業人員協會總裁Lisa Richards Toney分別致辭。

謝鋒表示，「此劇拉緊人文交流橋梁紐帶，是激活人民友好力量的源泉」，他並祝來賓中秋節快樂。

李保宗則代表演出主辦方對各位嘉賓的光臨表示歡迎，他說，「再次登上甘迺迪中心的舞台，為大家推出由寧波演藝集團創作的舞劇『花木蘭』，讓這個在中國家喻戶曉的傳奇故事，以嶄新的方式呈現在舞台上，十分高興。這部作品所展現的忠孝之義、家國情懷也是人類共通的情感，相信一定會引發美國觀眾的共鳴」。

舞劇「花木蘭」由浙江省寧波市演藝集團、中央歌劇院和武漢黃陂區政府共同出品，曾榮獲代表中國舞蹈藝術最高榮譽的「荷花獎」。舞台上直徑15公尺、重達7噸的「圓形轉檯」，打破時間與空間的限制，為單一的舞台創造了更多的場景。圓形舞台轉起，表現兩軍的激烈對陣，讓觀眾彷彿置身硝煙瀰漫的沙場。當征戰的戰士們一一倒下，圓形舞台再次轉起，出現了一幕幕戰士們想像中與家人團聚的畫面。在舞劇最後「花木蘭」與「衛將軍」相望卻遙不可及的場景，在舞蹈和音樂絲絲入扣的敘事中，將悲痛與不捨表達到了極致。

9月29日「花木蘭」舞劇在華盛頓首場演出成功，謝幕畫面。(中演公司／提供)

曾被迪士尼拍成動畫片和真人版電影，花木蘭的故事也被美國千家萬戶所熟悉。前來看劇的年輕的非裔女士朱莉西亞(Julisia)，也是在華府劇場界的從業人員。她表示，當她在華府戲劇周的廣告上看到此劇的推薦，就毫不猶豫買了票。

舞劇「花木蘭」迎中秋佳節開演，與民眾共度中秋夜。(記者王稚融／攝影)

看完演出後她興奮地表示，舞劇的編排讓她豪無困難地融入劇情，此劇的舞台設計、音樂、燈光、服飾也都令她非常驚豔，尤其對濃濃的中國元素感到非常有興趣，直呼「太精采了，絕對值回票價」。

推出這一演出的「中華風韻」，是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，自2009年創立以來，已先後選派中國30餘個藝術團組的40餘齣精品劇目，分別赴美國、加拿大、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭等國家的主流劇院演出600餘場。此次舞劇「花木蘭」9月29日起在華盛頓三天共演出四場。