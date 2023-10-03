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Firstrade第一證券 成功達成100%線上交易里程碑

紐約訊

美國領先的零佣金線上券商Firstrade（第一證券），今日宣布成功達成100%線上訂單執行的里程碑。此一重大突破顯示，Firstrade的用戶已全面轉向使用線上交易平台，對於透過經紀人下單的需求逐漸消失。

此項里程碑歸因於Firstrade對整體用戶體驗、系統性能及上市公司股務訊息的持續改善和優化。隨著金融科技一日千里，Firstrade成功地滿足了自主投資者對線上投資的需求，從而使經紀人下單的情況逐漸式微。據統計，近日需要經紀人協助的交易數量已降為零，清楚地反映出Firstrade用戶群已全面轉向線上自主交易。

對此，Firstrade執行長John Liu表示：「我們一直致力於為用戶提供最流暢的交易體驗。現在，看到我們的努力獲得了廣大用戶的認可，感到非常榮幸。近100%的線上自主交易不僅證明了我們達到了一個重要的里程碑，更展現了用戶對我們手機應用程式及網路平台的高度信賴與滿意度。」

Firstrade（第一證券）是一家領先的零佣金美國網路券商，透過其移動應用和網路平台提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，我們致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade成立自1985，為SEC（美國證券交易委員會）、FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com 。

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